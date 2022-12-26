القاهرة - هالة عمران



كشف وزير النقل م. كامل الوزير، النقاب عن تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب بداية من الشهر المقبل.



وأضاف الوزير - خلال اتصال تلفزيوني - أن قرار بيع تذاكر القطارات بالدولار أو اليورو للأجانب، جاء مقابل تقديم خدمة متميزة للسائح الأجنبي.



وأشار إلى أن السائح عندما يستقل عربة النوم، ويدفع 80 دولارا، سيكون سعيدا لأنه يوفر له مواصلة وغرفة فندق.



وأوضح أن انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة للإسكندرية بمنزلة نقطة فارقة في مسيرة تحديث مرفق السكة الحديد بمصر، مشيرا إلى أن «قطار تالجو لن يعرف الباعة الجائلين والمتسولين».



ولفت إلى أن قطار تالجو تصل سرعته إلى 160 كيلومترا، وهو مزود بامتصاص للمطبات والصدمات الهوائية على الطريق ومميزات أخرى كثيرة، ونحن لدينا نهضة شاملة في قطاع السكك الحديدية.



وتابع أن الوزارة وضعت خطة تمتد إلى 10 سنوات، من أجل تطوير 10 آلاف كم خطوط للسكك الحديد، وإدخال خطوط جديدة تخدم المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة كبيرة على مستوى السكك الحديد.



ورأى أن إسبانيا تمكنت من تحقيق معدلات صناعة وزراعة وسياحة جيدة، بعد عملية التطوير في السكك الحديدية.



وقال وزير النقل إن تعامل الوزارة بالدولار سيسهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار، مما يسهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء.



وأضاف الوزير أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك 1023 شخصا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الجاري لبدء تطبيق القرارات الجديدة.



وتطرق إلى أن السفير الإسباني لدى القاهرة أخبره - قبل يومين - بأن حال مصر مماثل لإسبانيا، منذ 80 عاما على مستوى السكك الحديدية.