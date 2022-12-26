عبدالكريم العبدالله

تدشن إدارة خدمات نقل الدم خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات تحت عنوان (رأيك مهم)، حيث يتسنى للمتبرعين والمراجعين تقديم الاقتراحات والشكاوى على مدار الساعة عن طريق مسح الباركود أو الدخول على الرابط الالكتروني tinyurl.com/2v6urnke.

وصرحت الدكتورة ريم الرضوان أن التعرف على متطلبات المتبرعين والمراجعين وتوقعاتهم يساهم بشكل كبير في دعم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الإدارة بصدد التحول الرقمي لجميع معاملاتها الفنية والإدارية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتعزيز رؤية كويت جديدة 2023 والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات.

هذا وسوف يتم اطلاق هذه الخدمة في بنك الدم المركزي ومراكز التبرع الثمانية التابعة للإدارة بالإضافة إلى حملات التبرع المتنقلة.