

انطلاقا من إيمانه الراسخ في خدمة المجتمع، قام بنك برقان بتحقيق حلم أحد الأطفال من مرضى الرعاية التلطيفية، وتقديم الفرصة له لحضور مباراة نصف النهائي في كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بنك برقان مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال.



ومنذ تأسيسه، حرص بنك برقان على وضع برنامج شامل ومتكامل للمسؤولية الاجتماعية. وتأتي الشراكة الطويلة مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال امتدادا لرؤية البنك الإنسانية وحرصه الدائم على العمل المشترك فيما يخدم المجتمع الكويتي. كما حرص فريق بنك برقان على تسهيل جميع إجراءات السفر، للتأكد من حصول الطفل محمد ووالدته على تجربة ممتعة لا تنسى. وقد شملت هذه الرحلة تذكرتين لحضور مباراة نصف النهائي، إضافة إلى مزايا متنوعة لتوفير تجربة فريدة من نوعها، بما في ذلك الإقامة الفندقية، خدمات التنقل في دولة قطر، خدمات كونسييرج الخاصة بالفندق، وغيرها الكثير من وسائل الراحة والأمان.



وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود رضا الفيلي أهمية هذه المبادرة، قائلة: «إننا ندرك حجم المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها في بنك برقان ونعمل دائما على الاهتمام بكل التفاصيل التي ترتقي بأدائنا الإنساني»، لافتة إلى أن كل مبادرة اجتماعية تعتبر إنجازا متقدما يضاهي تحقيق الإنجازات المالية، كما انه يعبر عن التزامنا بقيمنا وأهدافنا الأساسية وثقافتنا.