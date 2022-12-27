شدد نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك على ضرورة قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه توفير الحياة الكريمة للمواطنين خاصة شريحة الموظفين الذين يعتمدون كليا على الراتب الشهري في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار وعجزهم عن توفير احتياجاتهم الأسرية والمعيشية.



وقال البراك إن الإدارة المركزية للإحصاء أوضحت أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت ارتفعت في نوفمبر 2022 بنسبة 6.74% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، وسلع أخرى ارتفعت ولكن بنسب أقل.



وطالب الحكومة بمراقبة الأسعار والحد من الزيادات المســـتمرة مع سرعة تعديل سلــم الرواتب بما يتوافق مع هــذه الزيادات الكبيرة في الأسعار التي بدأت منذ عدة سنوات ولا زال سلم الرواتب ساكنا لم يتحرك لمواجهة هذا الغلاء.