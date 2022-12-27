هادي العنزي



يلتقي مساء اليوم فريق كرة السلة بنادي الكويت ونظيره المنامة البحريني في ثاني مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا، كما يستضيف النصر السعودي نظيره السد القطري ضمن ذات المجموعة.



ويسعى الأبيض لتحقيق فوزه الثاني تواليا، والارتقاء لصدارة المجموعة بعد تغلبه على السد القطري في أولى مبارياته بالبطولة، ويتوقع أن يجد فريق المدرب الألماني بيتر شومرز صعوبة كبيرة في تجاوز خصمه البحريني الذي سجل هو الآخر فوزه الأول بعد تجاوز النصر السعودي في الرياض الأسبوع الماضي.



إلى ذلك، تغلب النصر على الشباب 88-80 ضمن مواجهات الدوري العام لكرة السلة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما وصل الشباب إلى 10 نقاط، وفي مباراة ثانية تفوق القرين على الصليبخات 87-69، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة، ووصل الخاسر إلى النقطة الـ 11.