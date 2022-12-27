اختتمت الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فعاليات مونديال قطر 2022 بأبهى صورة، حيث شارك أفراد من طاقم ضيافة الناقلة القطرية في المباراة النهائية من خلال توزيع الميداليات والجوائز على المنتخب الأرجنتيني بعد انتصاره التاريخي على نظيره الفرنسي، حامل لقب روسيا 2018.



وكانت الناقلة القطرية قد سيرت أكثر من 14 ألف رحلة خلال أيام البطولة لتجمع المشجعين من جميع أنحاء العالم في الدوحة لمتابعة أضخم حدث كروي على الإطلاق.

كما احتفلت بهذا الحدث التاريخي مع جميع المسافرين على متنها بفعاليات ترفيهية عديدة، تنوعت بين محلية ودولية وتمحورت جميعها حول كرة القدم.



الجدير ذكره أن عدد المشجعين الذين توافدوا الى قطر لمؤازرة منتخباتهم ومتابعة واحدة من أنجح بطولات كأس العالم قد بلغ أكثر من 3.4 ملايين مشجع على مدار 64 مباراة.

أما جناح الخطوط الجوية القطرية «سكاي هاوس» في مهرجان «فيفا» للمشجعين فقد استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال البطولة للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح ومنها تجربة تحدي نيمار الممتعة، التصوير على الارجوحة، الرسم على الوجه، تجربة Qverse - الجولة الافتراضية في درجة رجال الأعمال الحائزة على عدة جوائز وغيرها العديد.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للقطرية أكبر الباكر: «نجحت قطر في تحقيق الرحلة التي بدأت كحلم وتحولت إلى واقع مذهل، كما أبدعت في تقديم نسخة استثنائية لكأس العالم ستبقى ذكراها محفورة في الأذهان كأول بطولة تقام في الشرق الأوسط وأفضلها على الإطلاق.

وباسم مجموعة الخطوط الجوية القطرية»، مضيفا: «بصفتنا شريك الطيران الرسمي لكأس العالم بقطر، يسعدنا أننا كنا جزءا من هذا الحدث التاريخي ونجحنا في تقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين على متن خطوط الجوية القطرية».