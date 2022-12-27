العتيبي لـ «الأنباء»: وزير الأوقاف يزور السعودية خلال يناير لبحث زيادة حجاجنا

عناية ورعاية الكويت لحملات الحج قديمة ومتأصلة.. والتكريم رسالة شكر وثناء واعتراف بالنجاح



أسامة أبوالسعود



وجّه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بوضع خطط جادة وحلول للمعوقات التي لامسها الحجيج بالسرعة الممكنة لتفاديها في موسم الحج لعام 2023.



وأكد الماجد تقديم كل سبل الراحة للحجيج من خلال تذليل العقبات المرصودة في المواسم السابقة وتخفيف العبء عن كاهل من لم يؤد تلك الفريضة، مشددا على وضع ضوابط تضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في أداء الفريضة المقدسة خلال مواسم الحج المقبلة، مشيرا الى الأخذ بالاعتبار الحصة المقررة لحجاج الكويت من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة، لافتا إلى ضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج والانتهاء من وضع الخطط التي تكفل التيسير على حجاج بيت الله الحرام بالسرعة الممكنة.



في السياق ذاته، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتكليف م.بدر العتيبي ان وزير العدل وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد سيزور المملكة العربية السعودية الشهر المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزير الحج والعمرة السعودي د.توفيق الربيعة وبحث عدد من القضايا وفي مقدمتها زيادة أعداد حجاج الكويت وحج «البدون».



جاء ذلك في تصريحات للوكيل العتيبي لـ «الأنباء» على هامش حفل تكريم حملات الحج الكويتية موسم حج 1443 الذي أقامته إدارة الحج والعمرة مساء امس الأول بمسرح الوزارة بحضور مدير إدارة الحج سطام المزين ومراقب الإدارة عبدالله البعيجان ورئيس اتحاد حملات الحج أحمد الضويحي.



وأعلن العتيبي ان هناك مقترحا تقدمت به الإدارة للجنة العليا للحج سيساهم في تخفيض الأسعار والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال المواسم المقبلة من خلال تسجيل الحجاج آليا، مشيدا بما تقدمه حملات الحج الكويتية من جهود لخدمة ضيوف الرحمن وتبوئها المركز الأول على مستوى العالم الإسلامي بشهادة الجميع.



وألقى العتيبي كلمة خلال الحفل قال فيها: نيابة عن الوزير عبدالعزيز الماجد يسعدني التواجد بينكم في حفلنا هذا وتحقيق هدف عظيم من أهداف الإسلام السامية وهو مكافأة المحسن والاحتفاء به تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه»، فكيف بمن كان في خدمة حجاج بيت الله الحرام ورعايتهم والنظر في قضاء حوائجهم وإكرامهم خاصة في هذه الأجواء التي اعترت العالم على المستويين الصحي والأمني.



وأضاف: عظم العمل في الإسلام يكون بقدر مكانته عند الله تعالى، والحج من الأعمال العظيمة التي يجتمع للعامل فيها شرف الزمان والمكان، وحفلنا يستهدف توجيه رسالة شكر وثناء واعتراف بالنجاح الذي حققته الحملات من إعداد مسبق للحج بوقت كاف، وتقسيم العمل وجودة الخدمة، وتمثيل الكويت خير تمثيل والعمل بروح الفريق الواحد.



وتابع: تعلمون أن عناية ورعاية الكويت لحملات الحج متأصلة وعريقة، أشبه ما تكون بالعمل التراثي الذي أضحى من أهم معالم التاريخ الكويتي حتى أضحت نموذجا يحتذى فقد كان لكويتنا الغالية، ومنذ الرعيل الأول، فضل سابق، ودور رائد في تسيير حملات الحج والاهتمام بها، حيث كانت قوافل الحجيج تسير على الدواب والأقدام قبيل اختراع وسائل النقل الحديثة، مما يدل على ملكة الإبداع في الشخصية الكويتية التي سبقت تفكير عصرها إلى كل جديد والمتطلعة إلى كل حديث في مجال التطوير والانتقال بالأعمال إلى أحسن مراتبها، وانطلاقا من مبدأ الإبداع الذي يمثل إحدى قيم إستراتيجية الوزارة فإننا نتطلع في السنوات المقبلة إلى المزيد من التطوير والإبداع والابتكار، كما أدعو إلى المزيد وتحقيق مكاسب واعدة تصب في مصلحة تطوير الحملات.



وزاد: أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على الاهتمام والدعم الوفير والمساندة الكبيرة لبعثة الحج وحجيج الكويت بوجه عام، ونتطلع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بعثة الحج، والشكر موصول إلى حكومة السعودية الشقيقة على جهودها الكبرى، في خدمة حجاج بيت الله الحرام بأساليب متطورة وآليات حديثة، وجهودها في استقبال بعثة حجاج الكويت وتسهيل عمل الحملات الكويتية، وأخص بالذكر سفير المملكة بالكويت وأعضاء السفارة.



وفي ختام الحفل قام العتيبي والمزين بتكريم أصحاب حملات الحج الكويتية.