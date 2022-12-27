هناء السيد



أكد سفيرنا لدى الجزائر محمد الشبو قوة ومتانة العلاقات الجزائرية ـ الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية وتشهد تطورا ملحوظا على كل الاصعدة.



وأشار السفير الشبو إلى أن الجزائر بلد يتمتع بكل المقومات وبلد جميل وساحر، سواء من حيث الطقس او الموقع الجغرافي او تنوع التضاريس والطبيعة الصحراوية والبحرية حباها الله بجمال طبيعي، كما ان الشعب الجزائري لديه شهامة وكرم ضيافة وترحاب.



وقال ان ما يربط الجزائر والكويت من علاقات يعد نموذجا يحتذى في العلاقات العربية ـ العربية وهي متطورة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، كما ان هناك تشابها بين المجتمعين الجزائري والكويتي.



وكشف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان هناك رغبة شديدة في الاستفادة من الخبرات الجزائرية في جميع المجالات خاصة في التعليم والبحث العلمي إلى جانب تبادل الخبرات ما بين الجامعات الجزائرية والكويتية الحكومية والخاصة، والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية.



وأشار السفير الشبو الى ان الحضور الثقافي والاجتماعي بين البلدين متجذر، وذلك من خلال سلسة «عالم المعرفة» ومجلة «العربي»، فضلا عن ان الكتاب الجزائريين لهم حضور طيب بالكويت والفنانين الجزائريين أيضا يشاركون بالفعاليات الثقافية في الكويت.



وحول العلاقات الاقتصادية، قال انها يجب أن ترتقي الى مستوى المسار السياسي والاجتماعي، مشيرا في الوقت نفسه الى افتتاح بنك الخليج في الجزائر والذي يعتبر بمنزلة مثال ناجح للشراكة مع الجزائر والتي تعود بالفائدة على البلدين.



وفيما يتعلق بالجالية الجزائرية في الكويت، قال السفير الشبو انها تقدم نموذجا رائعا عن الشعب الجزائري المتحضر، وهناك تزايد لأعداد الجالية الجزائرية في الكويت بشكل إيجابي وملحوظ، اغلبهم كفاءات وفي مجالات مختلفة من فنيين ومهندسين ورجال أعمال أكفاء، معربا عن امله في تعزيز هذا التعاون.



وقال ان هناك عدة أوجه للتشابه بين المجتمعين الجزائري والكويتي بشكل كبير في المحافظة والالتزام والانفتاح وتقبل الرأي الآخر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، كما اكد الدور المحوري للكويت وحرصها التام على دعم العمل العربي المشترك والتأكيد على التضامن العربي.