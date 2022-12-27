احتفلت شركة المسيلة التجارية، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، باليوبيل الذهبي لشراكتها المتميزة مع ميتسوبيشي موتورز، حيث ازدهر هذا التعاون المشترك بين الشركتين طوال الأعوام الماضية ليقدم لعملاء الشركة أفضل أنواع مركبات ميتسوبيشي موتورز، والتي تشمل الشاحنات الرياضية وغيرها من المركبات المفضلة لديهم.



واحتفالا بمرور 50 عاما على هذه الشراكة، وضعت شركة الملا موتورز خطة استراتيجية، تتضمن العديد من الأحداث والفعاليات والأنشطة الترويجية الخاصة بعملائها الكرام، لمشاركتهم فرحة اليوبيل الذهبي، ولإطلاعهم على خطتها التوسعية المقبلة.



وبمناسبة اليوبيل الذهبي للشراكة، قدمت شركة ميتسوبيشي موتورز في الكويت عرضا حصريا لـ 50 عميلا، تمنح من خلاله فرصة الفوز بـ 50 غراما من الذهب.



وفي السحب الأول ضمن حملة 50 غراما من الذهب، تم الإعلان يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 في مركز حماية المستهلك عن أول 15 رابحا، فاز كل منهم بخمسين غراما من الذهب.

كما قدمت شركة ميتسوبيشي موتورز عرضا خاصا للعملاء الذين يملكون أكثر من سيارة واحدة، ويشمل خدمة مجانية حتى 50 ألف كم، وخصما خاصا بنسبة 10% على سعر الشراء لمن تزيد عدادات سياراتهم الحالية على 500 ألف كم، بالإضافة إلى حصولهم على باقة خدمة 50 ألف كم عند شرائهم لسيارة أخرى من ميتشوبيشي موتورز.



وتبارك شركة الملا موتورز للفائزين في السحب الأول، على أن يحالف الحظ عملاء الشركة في السحوبات المقبلة.