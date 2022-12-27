يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العملاء وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثمارية وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، انطلاقا من دوره الريادي في طرح حلول فريدة ومنتجات مبتكرة للعملاء.



ويحرص «بيتك» على تلبية رغبات العملاء لتحقيق حياة آمنة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، يقدم «بيتك» حصاد ثمار سنوات العطاء من خلال خطة «ثمار» ليستمتع العميل بحياة تقاعدية مريحة تليق بمشوار حياته.



ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر العميل ما بين 21 و55 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 5 سنوات الى 39 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية «ثمار» ما يلي: إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في أي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للتقاعد ثمار.

وتتوافر إمكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الاول.

ويمكن العميل زيادة مبلغ الاستثمار الشهري تلقائيا مرة واحدة كل عامين. ويمكن إيداع دفعات مالية محددة بالاضافة الى المبالغ الشهرية المستقطعة دون التأثير على الجدول الزمني لخطة الاستثمار.

ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالاضافة الى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية. ويمكن إلغاء خطة الاستثمار في أي وقت، وسيتم إرجاع المبلغ المستثمر بالاضافة الى الأرباح المحققة حتى تاريخ الاغلاق.



والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الأبناء للجامعة.

و«إنجاز» متعددة الأغراض، اذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق أهدافهم، كإقامة مشروع خاص أو شراء منزل مناسب وغيره.

و«رفاء» المصممة لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.

و«ثمار» التي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، اذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد. و«شفاء» التي تمكن العميل من الاشتراك في الخطة وتحديد المبلغ الإجمالي المستهدف، وسيقوم البنك بإعداد الخطة التي تناسبه.

وتوفر «شفاء» حماية تكافلية لحالات 11 مرضا من الأمراض المستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم، وبإمكان العميل الحصول على المبلغ المدخر عند الحالات الطارئة.



وتسهم كل الخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها «بيتك»، في تشجيع العملاء وتحفيزهم على تعزيز ثقافة التخطيط للمستقبل والادخار، وتحديد أولويات الإنفاق الأسري، وضرورة تعزيز فرص زيادة دخل الأسرة من خلال حلول مبتكرة ومرنة ذات عوائد استثمارية جيدة.