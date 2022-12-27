

القاهرة - خلود أبوالمجد



احتفلت الفنانة سهير رمزي ببدء تصوير مسلسلها الجديد «أم البنات» في ديكور الحارة الشعبية ضمن الأحداث استعدادا لعرضه خلال رمضان المقبل، وحضر الاحتفالية: صوفية، حنان يوسف، منة عرفة، حامد الشراب، ياسمين جمال، اكرامي هجرس، هاني عبدالحي، وأحمد عبدالمجيد، ومن فريق الإنتاج: مينا محروس ومحمد سليمان، ومدير التصوير رامي عادل، والمنتج محروس المصري، والمؤلفون: عمرو هاني ورانيا عاطف، والسيناريست أحمد صبحي، والمخرج عبدالعزيز حشاد.



وأشادت سهير رمزي بفريق عمل المسلسل بعد مرور أيام قليلة من التصوير، وعلى رأسهم المخرج عبدالعزيز حشاد، وقالت: هو مخرج متميز يدقق في التفاصيل، يواصل الليل بالنهار لظهور العمل على أكمل وجه، مشيرة الى أن التصوير وصل بهم لـ 14 ساعة، وأردفت: كل ذلك يهون في سبيل إتقان تنفيذ المسلسل واللحاق بسباق رمضان.