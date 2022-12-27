وجه النائب د. محمد المهان سؤالين إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن دور وزارة الإعلام في مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين الطلبة، ووزير المالية بشأن عدد المستفيدين من صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية.

ونص سؤاله إلى وزير الإعلام على ما يلي: إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في البلاد، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، كما عليها وعلى منظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية التدخل لمواجهة تعاطي المخدرات هذا الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع، خصوصا أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد.



يرجى إفادتي بالآتي:



ـ ما دور وزارة الإعلام والثقافة ووزارة الدولة لشؤون الشباب في مكافحة انتشار تعاطي المخدرات بين أبنائنا الطلبة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير المالية: كان للقانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار دواعيه حينذاك، فقد ساهم بشكل كبير ومباشر في مساعدة من يرغب من المدينين في معالجة مديونيته بهدف التيسير لأداء ما عليهم من ديون.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المستفيدين من القانون المشار إليه منذ العمل به حتى الآن.



2 ـ ما قيمة المبالغ المصروفة من الصندوق لهذا الغرض حتى الآن؟



3 ـ ما قيمة المبالغ المتبقية في الصندوق؟



4 ـ هل أضيفت شرائح جديدة من المدينين لمساعدة أكبر عدد ممكن؟



5 ـ ما قيمة المبالغ المستوفاة من الجهات الدائنة تجاه الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟