قرب الكروم في إحدى قرى منطقة موز شرقي فرنسا، تقوم سابين روا بنزهة في الصباح الباكر على ظهر ثورها أستون الذي يتقدم بخطى هادئة.. وقد بات هذا الحيوان «نجما»، إذ يتابع عشرات الآلاف حسابات مخصصة له على الشبكات الاجتماعية.



بمجرد أن يطل بخطمه، يجذب هذا الثور الفريد الانتباه في المنطقة وخارجها. على الشبكات الاجتماعية، يحرص يانيك كيرشوفر، زوج سابين، على إعطاء أكبر صدى ممكن لهذا الثور، وبات لديه 62 ألف متابع على تيك توك، و90 ألف مشترك على يوتيوب وتقريبا العدد نفسه على فيسبوك.



بدأت قصة سابين مع أستون من حدادها على جواد السباق الذي كانت تربيه. بعدها رأت في مزرعة مجاورة بقرة ووليدها فقررت شراءهما وتدريب العجل الصغير أستون. وعلى الرغم من أنها سقطت 38 مرة في 3 أشهر أثناء محاولتها امتطاء الثور، لكنها سرعان ما اكتشفت علامات مشجعة.



بعد ذلك بات أستون، البالغ حاليا 9 سنوات، يقفز على عقبات صغيرة، ويؤدي تحركات جانبية كالخيول.



وتقول: «عندما يرى الناس ذلك، يخبرونني بأن أستون يخال نفسه حصانا وهذا صحيح: إنه يحب تقليد الخيل».