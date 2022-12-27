لاتزال جهود الشرطة الألمانية مستمرة حتى أثناء عطلة عيد الميلاد للبحث عن أدلة في القضية المذهلة الخاصة بسرقة مجوهرات قيمة من متحف «القبو الأخضر» في دريسدن، والتي وقعت قبل ثلاثة أعوام.



وأفادت إدارة الشرطة في مدينة دريسدن الأحد، بأن نحو 20 غواصا من الشرطة من عدة ولايات ألمانية بحثوا منذ ساعات الصباح على عمق يقارب 150 مترا عن أدلة في قاع قناة لاندفير.

وأضافت الإدارة «في الوقت نفسه يقوم أفراد الشرطة بتأمين المنطقة المجاورة، وستستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت».

وكانت الشرطة والادعاء العام أعلنا يوم السبت من الأسبوع الماضي عن ظهور جزء كبير من المسروقات في برلين، وقد أعيدت هذه المسروقات المضبوطة إلى دريسدن، حيث يعكف خبراء حاليا على فحصها.