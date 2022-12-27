

استعرض الفنانان التشكيليان الكويتيان عبدالوهاب العوضي وثريا البقصمي أعمالهما الفنية المتميزة في معرض أقيم أخيرا في قاعة الفن المعاصر (كاب).



وشارك الفنان عبدالوهاب العوضي في هذا المعرض بلوحاته الإيضاحية (art illustration) التي تتناول موضوعات مختلفة منها الإنسانية والبيئية والاقتصادية والسياسية، والتي رسمها في مجلة (دبلوماتيك) الفرنسية الشهيرة.



أما الفنانة ثريا البقصمي فاستعرضت أعمالها التي رسمتها في فترة الحظر خلال جائحة فيروس كورونا إذ رأت أن سكان العالم قبعوا في سجون كبيرة فاقدين حريتهم بسبب السجان (كورونا).