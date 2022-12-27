

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انها تتابع عن كثب مع السفارة المصرية بأنقرة حادثة انفجار سفينة شحن على السواحل التركية، وكان على متنها طاقم السفينة المكون من 17 شخصا من بينهم 14 مصريا.



واضافت السفيرة انها تتابع بشكل مستمر للاطمئنان على حالات المصابين، الذين يتلقون علاجهم بأحد المستشفيات، وكذلك ما يتم من جهود العثور على قبطان السفينة، متمنية الشفاء العاجل والسلامة لكل المصابين.



وفي إطار المتابعة، تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بأنقرة والتي افادت بأن اجمالى المصابين 14 مصريا، وثلاثة من المصابين في حالة خطرة، كما أن قائد السفينة القبطان المصري حسام ثابت مفقود حتى الآن، وتعمل السفارة بالتعاون مع الجهات المختصة والمعنية هناك على العثور عليه.