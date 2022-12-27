قدمت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بضم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى عضوية اللجنة الفرعية للمرافـــق والخدمــــات الوزارية.



وقالت الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى ما توليه الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بجميع الدول المتحضرة من اهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ونظرا إلى ضرورة معاملة هذه الفئة من أبناء المجتمع الكويتي معاملة كريمة تعكس مدى ثقافة ورقي هذا المجتمع وبالإشارة إلى القانون 8 لسنة 2010 مادة 20 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحيث إن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات تضم في عضويتها العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، الأشغال والمواصلات والكهرباء والماء والداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة، بالإضافة الى بلدية الكويت.



لذا أقترح:



ضم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى عضوية اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات لمتابعة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كل المباني لجميع مناطق الكويت والتأكد من تطبيق «كود الكويت» لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.