أكد رئيس الوفد الإعلامي الكويتي سعد العدواني أهمية زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية لحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كونها تسهم في تدعيم أواصر الاخوة والمحبة بين البلدين.



وقال العدواني ان مهرجان الملك عبدالعزيز يعتبر وجهة ثقافية واقتصادية وترفيهية قل نظيرها في العالم تجمع بين المحافظة على الأصالة والاتجاه الحضاري المعاصر.



وأشار إلى ان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، يشكل إحدى المنارات الوطنية والعالمية التي تسهم في التعريف بعلاقة الإبل بإنسان الجزيرة العربية، التي تعد رمزا أصيلا للحياة في الصحراء، ولها ارتباط ثقافي واجتماعي واقتصادي مؤثر في تاريخ وحياة الإنسان العربي على مر العصور.



وتابع: نقل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المزاينات من العشوائيات والبدائيات إلى كرنڤال عالمي وواجهة سياحية ومحطة اقتصادية عانقت التراث عبر رؤية 2030.



وأفاد بأن المهرجان أصبح الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في عالم الإبل، ورافدا ثقافيا واقتصاديا، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، إذ يعد المهرجان الحدث الأضخم من نوعه على الخريطة العالمية.



وأضاف العدواني ان المهرجان يسهم في تعزيز الموروث الثقافي لدى الأجيال القادمة، ومنح الكثير من محبي الإبل وملاكها فرصة المشاركة، وتعزيز هذا الموروث.