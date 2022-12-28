عزّز أرسنال صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بلقاء «ديربي لندن» على ضيفه وست هام يونايتد 3-1 ضمن الجولة الـ 17 من المسابقة.



تقدم «المطارق» بهدف من ضربة جزاء سجلها اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة (27)، ثم رد «المدفعجية» بثلاثة أهداف عبر بوكايو ساكا (53)، وغابرييل مارتينيلي (58)، وإيدي نكيتياه (69).



ورفع أرسنال رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة، ليوسع الفارق مع مان سيتي الوصيف إلى 8 نقاط، قبل مباراته اليوم مع ليدز يونايتد، فيما توقف رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مباراة أخرى، فاز ليفربول على مضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وقعها للضيوف كل من المصري محمد صلاح (5) والهولندي فيرجيل فان دايك (37) والإسباني ستيفان بايتيتش (81)، بينما سجل لأصحاب الأرض اوليفر واتكينس (59).



وسمح هذا الفوز لـ «الريدز» بالصعود إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة، بينما تجمد أستون فيلا عند المركز الـ 12 بمجموع 18 نقطة.



وأشاد الأسطورة الاسكتلندية كيني دالغليش بمستوى صلاح بعد إحرازه الهدف الـ 172 بقميص ليفربول ومعادلته لرصيد أهدافه، حيث يتشارك الاثنان الآن في المركز السابع في قائمة هدافي «الريدز».



ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن كيني قوله: «إنجاز رائع لصلاح ورائع أن تكون في المدرجات لمشاهدته وهو يسجل».



وضرب ليفربول عصفور آخر بعد فوزه بالسباق للتعاقد مع المهاجم الهولندي كودي غاكبو بعد أن أعلن آيندهوفن عن توصل الطرفين الى اتفاق. وقال آيندهوفن في بيان «آيندهوفن وليفربول توصلا إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لغاكبو».



وتابع البيان «المهاجم البالغ من العمر 23 عاما سيغادر إلى إنجلترا قريبا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام عملية الانتقال».

ووفقا للتقارير، ستبلغ الصفقة نحو 50 مليون يورو.