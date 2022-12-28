يستعد بنك الكويت الوطني للموسم الرياضي المقبل مع اكتمال استعدادات الفرق الرياضية الأربعة للبنك: كرة القدم والبولينغ والكريكت والبادل لمنافسات نادي مصارف الكويت، حيث يشارك في هذه الفرق 53 لاعبا من موظفي البنك المهاريين الذين يخوضون منافسات موسم 2022-2023 لنادي مصارف الكويت على بطولتي الدوري والكأس لكرة القدم والمضرب والبولينغ والكريكت.



وبمناسبة انتهاء استعدادات الفرق الرياضية، قال مدير الفرق الرياضية ومسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني محمد الصراف إن «الوطني» يضع في مقدمة أولوياته رفاه موظفيه، ولطالما كنا من أوائل المهتمين بالبطولات الرياضية للموظفين الذين من خلال مهاراتهم قد أظهروا الكثير من الروح التنافسية في البطولات المحلية خلال السنوات السابقة.



ولفت الصراف إلى أن «الوطني» حريص على الاهتمام بفرقه الرياضية أسوة باهتمامه بكافة النشاطات التي تعنى بصحة ورفاه موظفيه تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها الوطني وتشجيعا وتحفيزا لجهود الموظفين، كما نوه بأن ما يقوم به نادي المصارف والبنوك مهم وفعال على المستوى الاجتماعي من خلال دعمهم النشاطات الرياضية ذات الطابع التنموي والمستدام التي تدعم توجهات القطاع المصرفي ككل، وذلك في إطار اهتمامه بترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية بالمجتمع.



وأشار الصراف في هذا الصدد إلى إطلاق أول نسخة لبطولة جديدة هذا العام على مستوى المنافسات وهي بطولة البادل تماشيا مع التفاعل الاجتماعي تجاهها، لاسيما أنها نتدرج في إطار المساعي لنمط حياة مثالية وصحية لكل افراد المجتمع.



وعن استعدادات هذا الموسم، أوضح الصراف أن التدريبات والاستعدادات اللوجستية والفنية لفرق «الوطني» تسير وفق الجدول المرصود وهناك تدريبات أسبوعية بين مرتين وثلاث مرات للفرق تحت إشراف مدربين معتمدين ومحترفين لضمان جودة المستوى والالتزام الرياضي، مؤكدا أن مثل هذا الاهتمام والتوجه مفيد وداعم للشباب ويوفر لهم البيئة الرياضية المناسبة لتنمي وتطور مهاراتهم بأجواء مليئة بالحماس والتنافس.



كما أكد أن فرق البنك الرياضية لهذا العام على أتم الاستعداد لخوض استحقاقات تنافسية لاسيما أن سقف التطلعات لهذا الموسم مرتفع من أجل تحسين نتائج الموسم الماضي والبقاء على المستوى التنافسي المعهود للبنك.



تجدر الإشارة إلى أن المنافسة لموسم 2022-2023 للبولينغ تبدأ في 3 ديسمبر يليها كرة القدم في 21 ديسمبر على أن تبدأ المنافسة في الكريكت والبادل في يناير من العام الجديد.