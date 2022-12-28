تمكنا من تقديم أداء كبير عالمياً في صناعة السيارة ورسم حقبة حافلة بالإنجازات من خلال طرح مفهوم السيارات الكهربائية المستقبلية



قال الرئيس التنفيذي لعلامة جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا عمر الزبيدي، ان العلامة التجارية مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة، وبين ان «جينيسيس» تمكنت من افتتاح 4 صالات عرض، إذ تم افتتاح أول صالة عرض جينيسيس المستقلة في البحرين عام 2021، وعقبها افتتاح صالة عرض جينيسيس في جدة، في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من هذا العام، كما تم مؤخرا افتتاح صالتي عرض في مدينة مسقط في عمان، وإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مركز خدمة جينيسيس المخصص في الكويت، وسيتبع ذلك افتتاح ما لا يقل عن 7 منشآت جديدة على الأقل خاصة بجينيسيس خلال العامين المقبلين.



ويتماشى افتتاح صالات عرض جينيسيس مع النمو الكبير الذي حققته العلامة التجارية في السنوات الأخيرة، وانعكاسا على الطلب المتزايد على طرازات ومنتجات جينيسيس في جميع أنحاء المنطقة.

الأهم من ذلك، عملاؤنا هم الجوهر، وإنشاء البنية التحتية المناسبة أمر ضروري لتجربة فاخرة لا مثيل لها.



نمو رغم التحديات



وعن الخطوات التي تتخذها جينيسيس لمواصلة نموها على الرغم من التحديات الحالية في الأسواق والقيود على العرض العالمي، قال الزبيدي: تعد الأوبئة والتحولات العالمية في الاقتصاد أمرا يشكل تحديات غير مسبوقة في صناعة السيارات بأكملها.

لذلك من الضروري أن تتمتع العلامات التجارية بمستويات عالية من الاستعداد، وأن تضع خططا رائدة تضمن استمرارها وتطورها للسنوات القادمة.



في جينيسيس، سيستمر تركيزنا على تجربة العملاء أولا، باستخدام أخلاقيات العمل القوية لدينا كأساس لذلك. نظرا لكوننا شركة شابة نسبيا في هذه الصناعة، فإننا نعتزم المثابرة والخروج بأقوى صورة متجاوزين كافة التحديات عبر خطط مدروسة ودقيقة، تماما كما فعلنا خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19.



ايضا، تمكنا من تقديم أداء كبير عالميا في صناعة السيارة ورسم حقبة حافلة بالإنجازات من خلال طرح مفهوم السيارات الكهربائية المستقبلية بالإضافة إلى الإطلاق الأخير للعديد من صالات العرض المستقلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

تكرس جينيسيس جهودها لمواصلة التقديم في صناعة السيارات الفاخرة وترسيخ مكانتها في السوق العالمية.



التطوير مستمر



من جهة أخرى، قال الزبيدي ان علامة جينيسيس تواصل مسيرتها التطويرية في ابتكار حلول ذكية ومستدامة في أسطول سياراتها المستقبلية، تعزيزا لمشهد الصناعة ومواكبة التطور العالمي في السنوات القادمة.

ومع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، تعتزم جينيسيس إحداث ثورة في صناعة السيارات الفاخرة مع إطلاق أحدث المفاهيم في سلسلة Genesis X Concept، حيث تخطط العلامة التجارية الكورية لإضافة ستة طرازات كهربائية إلى مجموعة سياراتها بحلول عام 2030.



جينيسيس G90.. مثال للتوازن بين الفخامة والتكنولوجيا



عن نجاح جينيسيس في تحقيق التوازن بين النظرة الجمالية والتكنولوجيا المتطورة، قال الزبيدي: لا شك ان التكنولوجيا وتطورها أصبحت عملية هامة ومستمرة في صناعة السيارات، كما أن التصميم الملهم والجماليات عاملا هاما أيضا للعلامات التجارية للسيارات الفاخرة، وحصد بعض طرازات العديد من الجوائز هي دليل ممتاز على الريادة من مختلف الجوانب في القطاع، فعلى سبيل المثال، تنضح G90 بشعور من الفخامة والأناقة، لتقدم التفسير الأكثر أناقة لهوية تصميم العلامة التجارية.



ويمكن بسهولة ملاحظة الجوانب التكنولوجية المتقدمة في كافة أنحاء السيارة، وضمن أدق التفاصيل، فقد تم استخدام مواد الزجاج والألمنيوم لإنشاء وحدة تحكم مركزية فريدة من نوعها، كما تم أيضا تصميم كل من قرص وحدة التحكم بناقل الحركة، الذي يعمل بنظام الحركة الإلكتروني من نوع التوجيه بالأسلاك (Shift-By-Wire) لتمكين السائق من التنقل بشكل سلسل وحدسي أثناء القيادة.

تتميز وحدة التحكم هذه بنظام مصادقة بصمات الأصابع الخاص بالعلامة التجارية والذي يمكن المستخدمين من إعداد واختيار ملف تعريف المستخدم، من بين إعدادات أخرى.



بالإضافة إلى ذلك، تساعد أنظمة التعليق الهوائي والفرامل متعددة الغرف في الحفاظ على قوة الجر، وامتصاص الصدمات، فضلا عن الحفاظ دائما على السيطرة الكاملة على سيارة السيدان القوية.



وترسي التكنولوجيا المتقدمة أسسا متطورة للراحة المطلقة، وهي أحد العناصر التي تتمتع بها G90 أثناء القيادة أو ركن السيارة على حد سواء، وكمثال آخر على التكنولوجيا المبتكرة هو نظام التوجيه بالعجلات الخلفية، حيث تتحكم G90 بفاعلية في زاوية توجيه العجلة الخلفية، إلى جانب توجيه العجلة الأمامية، اعتمادا على ظروف القيادة لتقليل الانزلاقات.



كما منحت جينيسيس طراز G90 مجموعة من تقنيات الراحة المتطورة المتنوعة لتوفير تجربة مؤتمتة جديدة من لحظة الصعود للسيارة وحتى لحظة الخروج منها، إذ عند اقتراب السائق من G90 بمفتاحه الذكي، تنبثق مقابض الأبواب بحركة تلقائية مرحبة به.

وبمجرد دخول السائق إلى السيارة، يقوم نظام الإغلاق السهل بإغلاق الباب دون أن حاجة الركاب للإمساك وإغلاق الباب، ويتم تنشيط هذه الميزة بضغطة زر موجود في عدد من الأماكن EasyClose التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الكونسول الوسطي للصف الأول ومساند الذراعين للصف الثاني وحواف الأبواب في كلا الصفين.