هادي العنزي



برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب احتفى قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبة الكويت الوطنية بأبطال الكويت المعاقين، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، بمناسبة مرور 10 سنوات على افتتاح القسم في المكتبة الوطنية، وتزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبحضور الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، والأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، والأمين العام المساعد ومدير عام مكتبة الكويت الوطنية أ.د.سلطان الديحاني، وعدد من الفعاليات المجتمعية.



وتم تكريم العديد من ذوي الإعاقة، من بينهم الرياضيون حمد العدواني، وأحمد نقا المطيري، وياسر المسلم، وطارق القلاف، وملاك هادي العنزي، وزينب الخالدي، والروائي يعقوب الشمري، والفنان التشكيلي عبدالرحمن الحمود، ورئيس فريق ذوي الأمل التطوعية دلال العدواني، ورئيس فريق «حنا قدها» التطوعي طامي الديحاني، والمعد الإذاعي مطير المطيري، ولقمان الكندري.



من جانبه، قال منسق أول إداري بقسم مكتبة ذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرحمن العدواني لـ «الأنباء»: «جاءت الاحتفالية مبهجة وناجحة بجميع المقاييس، وبحضور عدد من الشخصيات المبدعة والمتميزة من ذوي الإعاقة، سواء رياضية، أو علمية، أو ثقافية وأدبية، وقد أسعدونا بحضورهم، وتم تعريف الحضور بقسم ذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة الوطنية، والخدمات التي يقدمها للمهتمين».



من جهتها، أبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها بحضور الاحتفالية، وقالت لـ «الأنباء»: «سعدنا بمشاركة كوكبة متميزة من المعاقين في هذه الاحتفالية الرائعة، وتكريمهم جاء تقديرا للجهود المتميزة والتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال سنوات طويلة من العمل الجاد».



من جانبها، أكدت شريفة الغانم أن قسم ذوي الإعاقة في مكتبة الكويت الوطنية من شأنه أن يسهم في مساعدة طلبة الجامعة من ذوي الإعاقة، من خلال المعلومات والمقتنيات، والأدوات التكميلية والتعويضية التي يوفرها لذوي الإعاقة، وخاصة لذوي الإعاقة البصرية، ونشكر جميع القائمين على قسم ذوي الإعاقة في المكتبة الوطنية، وحرصهم على تكريم المتميزين في جميع المجالات.