اختتم بنك برقان رعايته للجولة الرابعة من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية، وذلك ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز ثقافة الرياضية في الكويت.



وحاز في اليوم الأول من الجولة الرابعة للدوري، الفارس عبدالله العوضي المركز الأول، والفارسين ماريا بوشهري ونيك تشانينغ على المركزين الثاني والثالث. أما في اليوم الثاني فقد حل الفارس علي الخرافي في المركز الأول، تبعه الفارس أنطونيو موروزو في المركز الثاني، والفارس عبدالرحمن الفزيع بالمركز الثالث.



وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصه النجادة: «أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذى بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في بنك برقان أحد المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائما على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظرا لكونها أحد أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع».



وأضافت: «لطالما كانت الرياضة ركنا أساسيا في التزامنا تجاه مجتمعنا من خلال استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ولهذا السبب نواصل دعمنا للرياضيين الطموحين والجهات الرياضية والهيئات الوطنية المعنية بهذا المجال، للمساهمة في رفع مكانة الكويت على الصعيد الرياضي محليا وعالميا».