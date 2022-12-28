هادي العنزي



خسر كاظمة من شباب الأهلي الإماراتي 86-91 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة سعيد بن مكتوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري «السوبر» الآسيوي لأندية غرب آسيا لكرة السلة، ليتلقى «البرتقالي» خسارته الثانية تواليا في البطولة، عقب الهزيمة الأولى أمام الهلال السعودي في الجولة الأولى.



وضمن منافسات ذات المجموعة، تغلب الهلال على البشائر العماني 86-54، ليعتلي الفريق السعودي صدارة المجموعة مناصفة مع نظيره الإماراتي برصيد 4 نقاط،، فيما حل كاظمة في المركز الثالث بنقطتين وبفارق التسجيل عن البشائر الرابع.

‏وتقام البطولة بنظام الذهاب والإياب لأول مرة في تاريخ البطولات الآسيوية، بعد تقسيمها بحسب الأقاليم في القارة الآسيوية، حيث يضم إقليم الخليج مجموعتين، على أن يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور الثاني، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني في المجموعتين، لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيتأهل إلى الدور الثاني.

وبالعودة إلى المباراة، تمكن شباب الأهلي الإماراتي من التفوق في الربع الأول من المباراة على ضيفه كاظمة بنتيجة 24-17، وفي الربع الثاني قاد الدولي أحمد البلوشي فريقه بمهارة كبيرة للعودة إلى المباراة مجددا، من خلال تسجيله أكثر من رمية ثلاثية، ليقلص «البرتقالي» فارق النقاط، ولينتهي النصف الأول من المباراة 47-44.

وواصل كاظمة تفوقه مع بداية النصف الثاني وتقدم مع بداية الربع الثالث 55-54، لكن الفريق الإماراتي عاد للتقدم مجددا لينهي الربع الثالث لمصلحته 65-64، ولم تجد المحاولات التكتيكية للمدرب الصربي ايفان جيرمج نفعا للظفر بنقطتي المباراة، ليخرج فريقه بخسارة ثانية تواليا.