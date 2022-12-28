ياسر العيلة



«ليلة من العمر» هو أقرب وصف للحفل الأسطوري الذي احتضنته قاعة «الأرينا» بمجمع 360 والتي أصبحت تميمة النجاح لكل حفلات شركة «ليلة عمر» المنتجة للحفل والذي كان بحق مسك الختام لعام 2022، وأحياه كل من «نبض الكويت» النجم الكبير نبيل شعيل و«صوت مصر» النجمة أنغام.



أجمل ما في هذا الحفل أنه كسر الموازين والتوقعات بحضور «كامل العدد»، حيث نفذت كل تذاكره «Sold Out» قبل الحفل رغم انه أقيم وسط الأسبوع «الاثنين»، وهو يوم عمل بالنسبة للكثير، لكن لثقة الجمهور في الحفلات التي أقامتها الجهة المنتجة من قبل، بالإضافة الى نجومية بوشعيل وأنغام جعل الجمهور يتوافد على الحفل بهذا الشكل المثير.



بدأت الوصلة الأولى بتقديم متميز كالعادة من المذيع الموهوب سلمان النجادي للنجم الكبير نبيل شعيل والذي استقبله الجمهور هو والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أيوب خضر، على أحسن ما يكون، وبدا بوشعيل بأغنية «الله يا خوفي عليك» والتي غناها الحضور معه بشكل أشعل الحماس، أمام المسرح الذي ظهر في أبهى حلوة سواء على مستوى الديكور أو الصوت والإضاءة، ويحسب للشركة المنتجة أنها وفرت كل الامكانات لإنجاح هذا الحدث الفني المميز من استخدام التقنيات المتطورة والأجهزة الحديثة والتي تم استقدامها من القاهرة ودبي خصيصا لهذا الحفل.



وملأ بوشعيل المسرح بحالة من البهجة والايجابية، وأمتع الحضور بصوته العذب، واستمعنا لكل أغنياته وكأننا نسمعها لأول مرة، فكل واحدة منها كان لها نكهة خاصة من خلال إضافات جميلة سواء على مستوى اللحن او الايقاعات او الغناء، فقاعة «الأرينا» في هذه الليلة الرائعة تجلى فيها قمر «نبض الكويت» في أبهى صوره، ولم يبخل النجم القدير على محبيه فكان سخيا وغنى لهم كل ما تمنوه، مثل «منطقي» و«يا عسل» و«راحت وقالت» و«يبغى السماح» و«ندمان» و«شنو صاير» و«اهدى»، وكذلك شدا بأغنية «اللحظة الوداعية» لواحد من مشاهير «السوشيال ميديا» وهو عبدالله الجاسر الشهير بـ «عبودكا» والذي تواجد بين الحضور.



عقب ذلك، قدم بوشعيل مجموعة من الاغاني التي تفاعل معها الحضور بشكل غير عادي، ومنها «شمسوي مع غيري» و«منساك»، وأمتعهم عندما غنى لهم «ميدلي» من أجمل أعماله القديمة مثل «سكة سفر» و«لايق عليك لايق» و«صادني في غرامة»، ليختم بوشعيل فقرته كالعادة بأغنيته الوطنية الشهيرة «يا دار».



وما هي الا دقائق معدودة ليصعد مجددا المذيع سلمان النجادي على خشبة المسرح وقدم نجمة الوصلة الغنائية الثانية المطربة أنغام، بشكل رائع وبكلمات منتقاة متعوب عليها، لتصعد أنغام على المسرح وسط عاصفة من التصفيق، لا أبالغ إن قلت إنها تعدت الدقيقة، وهذا في حد ذاته وقت كبير جدا يعكس مدى عشق وحب الجمهور الكويتي لأنغام التي ظهرت عليها ملامح السعادة الكبيرة من حفاوة الاستقبال.



وأبحرت أنغام مع جمهورها في بحر النغم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الشهير هاني فرحات، وغنت لهم ولأول مرة لمدة ساعتين ونصف في سابقة لم تشهدها حفلاتها من قبل، وذلك لتوفي بوعدها للجمهور الكويتي الذي انتظر عودتها بعد تأجيل موعد الحفل السابق في نوفمبر الماضي بسبب الأزمة الصحية الأخيرة التي تجاوزتها والحمد لله، حيث أكدت أنها ستعوضهم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتها، وكانت البداية مع «حالة خاصة جدا» وشكل الجمهور معها في هذه الأغنية وفي باقي الأغاني كورالا جميلا معها، ومن ثم قالت في كلمة للحضور: «اذا كنت وحشتكم فانتم وحشتوني اكثر كثير، والله جوايا كلام كبير عاوزه أشكركم على مشاعركم الحلوة التي أجدها في كل زيارة لي للكويت، وانا بعتبر جمهوري في كل بلد بمنزلة أهلي، وانتم لكم مكانة خاصة في قلبي يا جمهور الكويت، وبحب حبكم ودلعكم لي، وعلى دعواتكم التي وصلتني أثناء مرضي، فألف شكر لكم».



والحقيقة أن أنغام بالنسبة للكثيرين، وأنا منهم، هي صوت الوجدان، ونبض الحنين، وآهة الوجع، ودندنة العاشقين، فهي خلطة فنية عجيبة، هي النغمة التي أطربتنا على مدار 30 سنة حتى تربعت على عرش الغناء في مصر والعالم العربي، واعتقد ان سر نجاحها أنها تشبه أغنياتها.



وشدت أنغام باقة متنوعة من الأغنيات مثل «عارفة قيمتي» و«اساميك الكثيرة» و«اكتبلك تعهد» و«بخاف افرح» و«بعتلي نظرة» و«انا مش ضعيفة» وغيرها من أعمالها المميزة التي منحت الجمهور جرعة زائدة من الرومانسية والطرب لتكون أنغام «أم عمر» اجمل ختام للعام مع «ليلة عمر».



بوشعيل وأنغام: شركة «ليلة عمر» أرقى ناس



خلال المؤتمر الصحافي السريع قبل بداية الحفل، اعرب النجمان نبيل شعيل وأنغام عن ارتياحهما للعمل مع القائمين عن شركة «ليلة عمر»، حيث قال بوشعيل: «هذا هو التعاون الأول بيني وبينهم، وما شفت منهم سوى كل خير، وأتوقع استمرارية التعاون معهم».

في حين وصفتهم الفنانة أنغام بأنهم «زينة شباب الكويت»، وقالت: «أرقى ناس تعاملت معهم، وتنبأت لهم بمستقبل كبير ورائع في هذا المجال».



من جانب آخر، صرح بوشعيل بأنه سيقدم طريقة عزف لبعض الأغاني في هذا الحفل بنفس طريقة عزفها قديما، كما كشف عن أنه انتهى من تجهيز «ميني ألبوم» جديد سيرى النور قريبا.



بدورها، تحدثت أنغام لأهل الصحافة والاعلام خلال المؤتمر بأن أسعد أوقاتها تشعر بها دائما عندما تكون متواجدة مع الجمهور الكويتي التي تعتبرهم بمنزلة أهل لها.



وعلى هامش اللقاء، تحدث المايسترو أيوب الخضر قائد الفرقة الموسيقية التي رافقت النجم نبيل شعيل في هذا الحفل لـ «الأنباء» قائلا: اليوم ستشاهدون حفل النجم نبيل شعيل بشكل جديد ومميز على مستوى العزف، وكشف عن أنه وبالرغم من انه يحمل درجة الماجستير ودكتوراه في الموسيقى ويملك خبرة كبيرة في قيادة الفرق الموسيقية، إلا انه كان حريصا على ان يقود الفرقة الموسيقية بشكل احترافي وأكاديمي، ومن اجل ذلك سعى للحصول على شهادة القيادة الموسيقية «المايسترو» وتحقق له ذلك بحصوله عليها من لندن مؤخرا، مؤكدا أن هذه الشهادة أفادته كثيرا في عمله كقائد للفرق الموسيقية.