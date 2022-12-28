

القاهرة - خلود أبوالمجد



تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، والعمل دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، إنتاج شركة «سينرجي»، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل، ويشارك في البطولة أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.



كما تستعد ريم لعرض مسرحية «سيدتي الجميلة»، مع الفنان أحمد السقا وإنتاج أيمن بهجت قمر، في مصر يومي 30 و31 الجاري على مسرح كايرو شو موفنبيك 6 أكتوبر، وذلك بعد تحقيق العرض نجاحا كبيرا في السعودية، حيث أطلق صناع المسرحية البانرات الدعائية في الشوارع وعلى الكباري، كما تم فتح باب حجز التذاكر استعدادا للعرض.



و«سيدتي الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وتم تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، وكيفية التصرف مع الملك.