

أحمد الفضلي



«علشان اني ما اجامل في الاختيار»، بهذه الكلمات اجاب الفنان سمير القلاف عن سؤال اسباب غيابه عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، حيث برر القلاف انه سبق وان جامل وقبل في المشاركة بأعمال متواضعة وبأدوار لم ير فيها نفسه قبل ان يصدم بمردودها المتواضع من حيث جودة العمل ونسبة المشاهدة، الامر الذي دفعه للعمل بمبدأ عدم المجاملة في عملية اختيار الاعمال مهما كانت الظروف وعدم مجاملة اسم من قام بكتابتها او انتاجها.



واضاف القلاف انه سيبقى بعيدا عن الساحة الفنية ويكتفي بما قدمه في الماضي ومحافظا على اسمه وقيمته الفنية على ان يشارك في اعمال دون المستوى.



وفيما يتعلق بأسباب عدم عرض آخر اعماله الفنية والمتمثل بمسلسل جمعه للمرة الاولى مع الفنانة شمس الكويتية والفنان خالد الملا، افاد القلاف من خلال حديثه لـ«الأنباء» بأنه كان سعيدا جدا بالمشاركة في هذا العمل، لكونه تجربة فنية جديدة بنسبة له وتجمعه بالعديد من نجوم ومشاهير الساحة الفنية امثال بوحنان الفنان خالد الملا صاحب الدم الخفيف واللي استمتعت بالشغل معاه والفنانة شمس وتم تصوير مشاهده الخاصة بالعمل وانجاز ما طلب مني من مشاهد وصدمت بعد ذلك بعدم عرض المسلسل حتى هذه اللحظة، مبررا بأن عدم عرض العمل قد يقف وراءه العديد من الامور منها الانتاجية، وكذلك امور اخرى، وانه ينتظر عرض المسلسل في الفترة القادمة في حال تم تنفيذه بشكل كامل، موضحا انه حتى هذه اللحظة لا يعلم اذا العمل صور بشكل كامل او تم ايقاف التصوير، وهذا امر طبيعي، فالفنان ينتهي من تصوير مشاهده كاملة، وتبقى بقية الامور عند الجهة المنتجة.