«الداخلية»: اعتماد صرف «كاش» الإجازات للعام الحالي لمدنيي الجهات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والإطفاء

مجلس الوزراء: «جنوب القيروان»

بالڤيديو «متابعة الأداء الحكومي»: مستشفى الولادة الجديد يرتقي إلى المعايير العالمية و يضم 780 سريراً و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة

"التواصل الحكومي": خطوات السلامة على الطريق أثناء هطول الأمطار

مريم بندق



علمت «الأنباء» أن من المشاريع التنموية الكبرى مشروع «ونتر وندرلاند»، وسيكون ضمن المشاريع الترفيهية الرئيسية التي تجهزها الحكومة في منطقة الصبية الشتاء المقبل.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن مدينة جنوب القيروان جاءت ضمن 6 مدن لتفكيك الأزمة السكانية، وجه مجلس الوزراء بإزالة المعوقات التي تمنع من الإسراع في تنفيذها، وتم ذلك استجابة لتوصية من اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الإسكانية التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.

وضمت المدن الإسكانية جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد السكنية، وجنوب عبدالله المبارك، إلى جانب مدينتي المطلاع وخيطان.

هذا وأعلن جهاز متابعة الأداء الحكومي أن مستشفى الولادة الجديد يرتقي إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية ويضم 780 سريراً و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة.

•«الداخلية»: اعتماد صرف «كاش» الإجازات للعام الحالي لمدنيي الجهات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والإطفاء

أعلنت وزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد اعتماد صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للعام الحالي لمدنيي الجهات العسكرية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - قوة الإطفاء العام).

•مجلس الوزراء: «جنوب القيروان»

علمت «الأنباء» أن مدينة جنوب القيروان جاءت ضمن 6 مدن إسكانية وجّه مجلس الوزراء بإزالة المعوقات التي تمنع من الإسراع في تنفيذها، وتم ذلك استجابة لتوصية من اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشاريع المدن الإسكانية التي يرأسها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ، وضمت المدن الإسكانية جنوب سعد العبدالله، وجنوب صباح الأحمد، وجنوب عبدالله المبارك، إلى جانب مدينتي المطلاع وخيطان.

•بالڤيديو «متابعة الأداء الحكومي»: مستشفى الولادة الجديد يرتقي إلى المعايير العالمية و يضم 780 سريراً و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة

نشر جهاز متابعة الأداء الحكومي، الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد، فيديو توضيحيا عن مستشفى الولادة الجديد في ضوء التزام الجهاز بدوره في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية، ويعتبر المستشفى أحد المشاريع المهمة في الكويت.

وقدم م.مشاري الشهاب، من الكوادر الوطنية العاملة بقطاع المتابعة الحكومية بالجهاز، شرحا مفصلا عن مبنى المستشفى الذي يقع في موقع متميز على ساحل جون الكويت بمنطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي، ويطمح من تنفيذ هذا المشروع المساهمة في أن ترتقي الخدمات الصحية المقدمة إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية من حيث التصاميم المعمارية وتجهيزات الخدمات التقنية والفنية ويضم 780 سريرا و27 غرفة عمليات و60 أخرى للولادة.

ووصف المشروع بأنه صرح طبي يضاف إلى الإنجازات المتعددة للكويت، والذي حدد تاريخ الإنجاز التعاقدي في 1 مارس المقبل بعد أن بدأ مباشرة العمل به في 8 مارس 2017، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية في أكتوبر الماضي 80%.



•"التواصل الحكومي": خطوات السلامة على الطريق أثناء هطول الأمطار





نشر مركز التواصل الحكومي خطوات السلامة على الطريق أثناء هطول الأمطار والتي جاءت كالتالي :