استقبــل رئيــــس مؤسسة البابطين الثقافية د.عبدالعزيز البابطين أول من أمس أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للغة العربية، في إطار رغبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في أن يتولى الرئاسة الفخرية لها، للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في الأوساط الثقافية والأدبية بالكويت والوطن العربي، ولأياديه البيضاء في رعاية الإبداع الشعري بصفة خاصة والثقافي بصفة عامة.



وأبدى البابطين سعادته الكبيرة بخبر إشهار الجمعية، وأوصى ببذل الجهد والإخلاص في العمل واحتساب الأجر خدمة للغة العربية، التي تستحق من أبنائها الكثير للارتقاء بها، وحمايتها من الثقافات الوافدة، ووافق على قبول الرئاسة الفخرية للجمعية ووعد بدعمها بجميع إصدارات مؤسسته، وإهداء نسخة من معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين للجمعية، داعيا الله أن يوفق مجلس إدارتها لتحقيق أهدافها، وأن يكون داعما لها في كل ما يفيد اللغة العربية، ويرتقي بها في «وطننا العزيز الكويت».



من جهة أخرى، قدم وفد الجمعية الكويتية للغة العربية الشكر للبابطين على حسن الاستقبال، وقبوله الرئاسة الفخرية للجمعية، متمنين أن يستمر عطاؤه في خدمة اللغة العربية وآدابها.



حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية د.آمال العواد، ونائب رئيس مجلس الإدارة د.عيد الظفيري، وأمين السر طارق العنزي وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية أحمد الحربي.