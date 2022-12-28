المقصود بأحكام القضاء: مجموعة الأحكام التي تصدر عن القضاة، حيث ان مهمة القاضي هي تطبيق القانون وليس سن القانون، فالقضاة ملتزمون بمهمتهم القضائية الفصل في المنازعات الماثلة أمامهم بالمحاكم. ولا يجوز لأي قاض ان يمتنع عن إصدار حكم معين بحجة سكوت التشريع عن تنظيم المسألة أو بسبب غموض النص أو أي سبب آخر وإلا اعتبر القاضي ممتنعا عن إقامة العدالة. لذا، إذا لم يجد القاضي نصا في التشريع للاستناد اليه لإعداد الحكم فإنه يلجأ إلى الأحكام الأخرى وفق التسلسل التشريعي المقرر في النظام القانوني للدولة، وهي المرتبة التالية للمصادر الرسمية الأساسية. والمصادر الرسمية الاحتياطية تبدأ بالفقه الإسلامي، وإذا لم يجب يذهب إلى العرف، وبعد إذا لم يجد القاضي في القواعد العرفية حكما للنزاع انتقل الى المصادر التفسيرية وهي الأحكام القضائية السابقة والفقه، لذلك فإن مهمة القضاة تستلزم الأخذ بالاعتبار الأهداف التي يتوخاها النظام القانوني في البلد.



الطالبة: عواطف بدر الحجاج



كلية الدراسات التجارية



تخصص قانون