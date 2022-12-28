محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة السكنية التعاونية علي المطيري أن تنظيم الجمعية معرض المنتجات الوطنية التسويقي الثالث «دعم المزارع الكويتي» جاء بالتنسيق مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية وبالتعاون مع المزارع الكويتي، حيث ضم المهرجان العديد من المنتجات الوطنية واستقبل العديد من المزارعين ومنتجي العسل والتمور في مزارع الوفرة.



وذكر المطيري أن إطلاق المهرجان تم بناء على توصيات وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات في استمرار هذه المهرجانات لخدمة المزارع والمستهلك ودعم وتعزيز الأمن الغذائي، وخدمة المنتج الوطني الذي أثبت جودته ومنافسته القوية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن ما شاهده من قبول وحضور للمستهلك على الشراء يدعو إلى الفخر بالمنتج الكويتي.