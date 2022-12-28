

أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، عن ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تستمر في نحو 13 شركة محلية وأجنبية بعضها ما هو مدرج والآخر تشغيلي في قطاعات مختلفة للبتروكيماويات والخدمات المساندة لإنتاج النفط والغاز بقيمة 738.5 مليون دينار، وتقوم المؤسسة برصد تلك الاستثمارات بطريقة حقوق المليكة.



وتمتلك «مؤسسة البترول» بطريق مباشر أو غير مباشر حصة في رأسمال تلك الشركة لا يتعدى 49.9% ويقع مقارها داخل الكويت وخارجها.



وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن أكبر استثمارات «مؤسسة البترول» في شركة اس كيه بيك في كوريا الجنوبية بقيمة 148.8 مليون دينار، وكذلك حصة في شركة اس كي ادفانس بقيمة 40.6 مليون دينار، وهي صفقة الاستحواذ التي قامت بها شركة صناعة الكيماويات البترولية للاستحواذ على نسبة 49% من مصانع قائمة للبتروكيماويات المتخصصة تملكها شركة «اس كي سي» (SKC) الكورية.



وقـالـــت ان مساهمـــات «مؤسســـة البترول» فـــي شركتي الأولى للوقود والسور للتسويق المحلي للوقود تبلغ 24% لكل شركة، إذ تبلغ 17.1 مليون دينار لشركة الأولى وما قيمته 16.4 مليون دينار لشركة السور.



وأشارت إلى ان استثمارات الشركة الكويتية للحفريات تبلغ 49% بما قيمته 47.3 مليون دينار، فيما بلغت استثمارات الشركة الكويتية اليمنية (عدن) ما قيمته 1٢.7 ألف دينار.



ولدى «البترول» حصة تبلغ 33.3% في شركة الخليج لصناعة البتروكمياويات بقيمة 52.22 مليون دينار.



اما الاستثمارات في شركة ايكويت والبالغة نسبتها 42.5% فإن قيمتها نحو 79.2 مليون دينار، وكذلك شركة ايكويت للتسويق في البحرين فإن قيمة استثمار مؤسسة البترول فيها تقدر بنحو 87.1 ألف دينار.



وأظهرت البيانات كذلك ان استثمارات شركة البترول الوطنية الكويتية تبلغ 50.8 مليون دينار، وكذلك استثمارات كي بي سي هولدنجز (أوروبا) تبلغ قيمتها 211.5 مليون دينار.