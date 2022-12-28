الشركة حرصت على العودة بقوة لنشاطها الاجتماعي بدعم عدد كبير من المبادرات



«زين» الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للسنوات الأربع المقبلة

«دوري زين» يقدم 50 ألف دينار.. أعلى قيمة جوائز للاعبين والجماهير بتاريخه

«Zain Great Idea» بنسختها السابعة أخذت المبادرين الكويتيين للتوسع إقليمياً



شكّل العام 2022 محطة محورية للكويت والعالم، ففي مطلع العام بدأت معظم الحكومات والدول بتخفيف إجراءات جائحة كورونا ورفع القيود المفروضة على الأنشطة والتجمعات، ومع عودة الحياة لطبيعتها، وقد حرصت «زين» على العودة بقوة إلى نشاطها الاجتماعي بوتيرته المعتادة، من خلال دعمها وتبنيها لمجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع في القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع.



وتستمد «زين» جهودها ومساهماتها الاجتماعية من استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، والتي ترتكز على بناء الشراكات الاستراتيجية الوثيقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية والمنظمات العالمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تمكين فئات المجتمع المختلفة على إظهار إبداعاتهم وتنمية شغفهم بشتى المجالات.



كما استمرت «زين» في تكريس جزء كبير من جهودها الاجتماعية لتعزيز بيئة الابتكار الرقمي وتمكين منظومة ريادة الأعمال ودعم أصحاب الشركات الناشئة الكويتية، والأخذ بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن لهم النمو المستدام لكي تساعدهم على وضع خطوات ثابتة في عالم الأعمال.



وفي التقرير التالي، تستعرض زين أبرز البرامج والمشاريع المجتمعية التي أطلقتها ودعمتها خلال العام 2022:



دعم الرياضة الكويتية



خلال العام 2022، أعلنت زين عن شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتكون الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد خلال المواسم الـ 4 المقبلة (2022-2026) وهي الدوري الكويتي الممتاز الذي يعرف الآن باسم «دوري زين»، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لكأس سمو أمير البلاد وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم «كأس زين».



ويرتكز دور زين حول 3 محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي تقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات للتفاعل مع الجماهير، بالإضافة إلى أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي.



وتقدم زين جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث تقدم الشركة جوائز نقدية تشجيعية للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.



كما تقوم زين بتنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية واستضافة العديد من المطاعم والمقاهي المميزة وخاصة المشاريع الشبابية الكويتية لتقدم خدماتها للجماهير وتقديم أجواء مميزة لهم، خاصة خلال المباريات الكبيرة مثل الديربي والكلاسيكو والنهائيات، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات المميزة وتقديم الجوائز القيمة على المدرجات، ولا تقتصر مشاركات زين على التواجد في الساحة فحسب، بل تقوم أيضا بتنظيم العديد من الجوائز على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشفت «زين» عن مفاجأة للجماهير ومحبي الكرة الكويتية، وهي تقام للمرة الأولى في الكويت، وهي مسابقة «فانتسي» دوري زين - أول موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية لكرة قدم الفانتسي للدوري الكويتي الممتاز، التي تطمح من خلالها لنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية.



وتعتبر لعبة «الفانتسي» من أكثر الألعاب الإلكترونية المنتشرة في الدوريات الأوروبية، وقد أرادت زين أن تقدم للجماهير الكويتية التجربة نفسها لكن بنكهة محلية 100%، بحيث يقدم دوري زين للفانتسي تجربة ممتعة للمشاركين تمكنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع لاعبين آخرين وتحقيق الفوز بالبطولات فيما بينهم، وكبادرة منها لتحمس الجميع على المشاركة والتنافس فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، تقدم زين جوائز نقدية للفائزين بدوري زين للفانتسي بإجمالي 10.000 دينار.



استمرارا لجهودها نحو تعزيز بيئة الابتكار الرقمي وتمكين منظومة ريادة الأعمال، قدمت زين في العام 2022 الدورة السابعة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي انطلق بحلة جديدة كليا بهدف تطوير منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات الرقمية في مجتمع الأعمال الناشئة الكويتي والتوسع به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ومع دخول البرنامج عقده الثاني، أعدت زين تجربة جديدة للمبادرين المشاركين، بحيث قدمت الشركة مرونة أكبر وحرية أكثر لكل مبادر لاختيار الأنشطة والجلسات التي تناسب جدول أعماله وتناسب طبيعة عمل شركته الناشئة، كما توسعت في محتوى وأنشطة البرنامج لتأخذ مبادريها إلى جهات متعددة منها الرياض والقاهرة ودبي للمشاركة والاطلاع على الخبرات وقصص النجاح والدروس التي اكتسبها المبادرون الآخرون والمستثمرين والرعاة لبرامج مماثلة إقليميا وعالميا.



دعم التعليم والبيئة والصحة



طوال العام 2022، ساهمت زين في دعم العديد من البرامج والمبادرات التعليمية والبيئية والصحية، وذلك تحقيقا لمفهوم الاستدامة المجتمعية الذي يخدم أهدافها الاستراتيجية ولتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحلية والعالمية.



وشاركت زين بالاحتفالية الخاصة بيوم الأمم المتحدة تحت شعار «الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي»، والتي أقيمت بمناسبة مرور 77 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومرور 60 عاما على انضمام الكويت إليها، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة وتفعيلا للجهود الكبيرة التي تبذلها لمواجهة تداعيات تغير المناخ.



كما استمرت زين بشراكتها الاستراتيجية لمبادرة «الكويت تبرمج» التي نظمتها أكاديمية CODED للمرة الثانية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية بهدف المساهمة في إنشاء جيل متقدم في المجال التقني من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لاكتساب المهارات البرمجية في 4 مسارات مثمرة وهي تطوير تطبيقات الآيفون وتطبيقات الآندرويد وتصميم المواقع وبناء الألعاب.



كما استمرت شراكة زين الاستراتيجية مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية لتنظيم المعرض التوعوي ضمن حملة «وياك» لمكافحة المخدرات بهدف استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة في المجتمع، ولم يقتصر دور زين في هذه المبادرة على المشاركة بتنظيم المعرض فحسب، بل قامت أيضا بإطلاق حملة توعوية شاملة عبر قنواتها الرسمية للتواصل الاجتماعي لنشر آخر الإحصائيات الرسمية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



كما رعت زين النسخة السابعة من برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية الذي نظمته مؤسسة «لوياك» بالتعاون مع كلية بابسون الأميركية لريادة الأعمال في بوسطن، حيث لمست زين خلال رعايتها للمواسم الـ 4 الماضية من البرنامج نجاحا وإقبالا كبيرين من قبل الشباب المثابرين المهتمين بمجالات ريادة الأعمال في الكويت، فقد ساهم بشكل كبير في تمكين الطلبة والطالبات المشاركين من اكتشاف طاقاتهم وقيادتهم نحو النجاح وتحقيق إبداعاتهم وأفكارهم الملهمة.



ورعت زين أيضا الاحتفالية الخاصة للاحتفاء بيوم السكري العالمي التي أقامتها وحدة الغدد الصماء والسكر والأيض بمستشفى جابر الأحمد في مجمع الأفنيوز، حيث تعتبر الشركة نفسها شريكا فاعلا للقطاع الصحي في دعم وإطلاق المبادرات التوعوية المختلفة بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الصحة العامة، وأتى دعمها لهذه البادرة انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم الجهود التي تخلق ثقافة صحية إيجابية بين أفراد المجتمع اتجاه الأمراض المزمنة، لعل أهمها مرض السكري الذي يشهد انتشارا كبيرا في الكويت.