منصور السلطان



قام الوكيل المساعد لقطاع أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي وبرفقة مدير عام الجمارك سليمان الفهد بزيارة إلى منفذ العبدلي وذلك لتفقد جاهزية المنفذ لاستقبال الجماهير الكويتية والخليجية والمقيمين الراغبين في المغادرة من المنفذ إلى جمهورية العراق لحضور فعاليات «خليجي 25» بالبصرة والتي ستنطلق 6 يناير المقبل.



واطلع اللواء العوضي والفهد على جاهزية واستعدادات منفذ العبدلي لاستقبال المسافرين، والقوة البشرية والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين والقادمين، كما اطلع على جمارك المنفذ واستعداداته وآلية الرصد والتفتيش.



وأشاد اللواء العوضي بحسن التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الأجهزة العاملة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بما يذلل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الأمني والجمركي.



وأثنى اللواء العوضي على ما شاهده من استعدادات وتجهيزات داخل منفذ العبدلي لاستقبال الجماهير، مؤكدا أن على الجماهير الراغبة في المغادرة من منفذ العبدلي لحضور فعاليات «خليجي 25» الالتزام بالإرشادات والتعليمات التالية: أولا ضرورة الحصول على دفتر إدخال جمركي من الشركة المختصة (سيارات صالون + باصات) مغادرة إلى جمهورية العراق، ثانيا السيارات الخليجية تحصل على استثناء لمدة 30 يوما (دفتر إدخال جمركي مؤقت)، المستندات والأوراق المطلوبة عند مغادرة البلاد جواز السفر للكويتيين صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر، جواز سفر للمقيمين + البطاقة المدنية، جواز سفر للخليجيين القادمين للكويت والراغبين بدخول العراق عبر منفذ العبدلي. وأكد اللواء العوضي انه لن يسمح بالمغادرة إلا لمن استوفى الأوراق والمستندات المطلوبة.



من جانبه، أكد مدير عـــــام الادارة العامـــــة للجمارك سليمان الفهد ان جميع الاجراءات المتبعة والاستعدادات تجري لتسهيل مرور العابرين لحضور مباريات كأس الخليج التي ستقام في البصرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في قطاع أمن المنافذ والحدود.



رافق اللواء العوضي والفهد كل من مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء مجبل بن شوق ومدير عام امن المنافذ العميد علي البناي ومدير مركز العبدلي سعد المطيري وعدد من قيادات قطاع أمن المنافذ والحدود والإدارة العامة للجمارك.