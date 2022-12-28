عقدت لجنة التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر، اجتماعا أمس الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لمباشرة التحقيق في العقدين.



وأثنى رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، على تجاوب الوزير الخالد وحرصه على مجريات التحقيق، موضحا أن «الوزير كان مبادرا ومتقدما على اللجنة في الدفاع عن المال العام ووقف العقد مؤقتا ووقف تسلم الطائرات».



وقال الدمخي إن «الشيخ طلال الخالد بما يبذله من جهد في وزارتي الداخلية والدفاع وتجاوبه مع لجنة التحقيق يمثل رجل دولة يستحق الدعم والتأييد والثناء».



وأكد أن «الخالد حريص على المال العام وحماية أرواح المواطنين من خلال محاربته المخدرات وغيرها من الأخطار التي تدخل على المجتمع الكويتي».



وذكر الدمخي ان اللجنة ستستمر في التحقيق وستكون لها طلبات واستدعاءات وتحقيق مع كل من له علاقة بهاتين الصفقتين، معربا عن أمله في استمرار التجاوب من قبل الوزير وكل من تستدعيه اللجنة.