تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بنشر قائمة للمقاولين المعتمدين، وتصنيفاتهم، وبيانات التواصل معهم، في الموقع الإلكتروني للبلدية، ونص الاقتراح على ما يلي:



نظرا لاستغلال بعض المقاولين لقلة خبرة المواطنين في مجال البناء، مـن حيـث المواصفات والشـروط والمعاييـــر الهندسية، ما يدفعهم للغش والنصب واستنزاف أموال الملاك لتحقيق أعلى ربح مادي من خلال التلاعب في مواد البناء، ومن دون مراعاة للمواصفات الهندسية وجودة المنتج، وحرصا منا على منع هذا التلاعب والغش والنصب الواقع عليهم، وذلك من خلال تزويد المواطنين بجميع المعلومات عن المقاولين المعتمدين لدى بلدية الكويــت، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



قيام «بلدية الكويت» بنشر قائمة للمقاولين المعتمدين، وتصنيفاتهم، وبيانات التواصــل معهم، في الموقع الإلكتروني للبلديــــة، وتحديثهـــا دوريـــا.