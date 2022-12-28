أكد رئيس الأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن إسرائيل عطلت تأسيس «حزب الله» بنسخة سورية، وأفشلت نصب مئات صواريخ «أرض- أرض» إيرانية وعشرات الآلاف من مقاتلي الميليشيات الشيعية في سورية.



وأضاف كوخافي خلال كلمة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي أمس، أن العمل ضد إيران أصبح يمتد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.



المسؤول الإسرائيلي أشار أيضا إلى الزيارة التي كان مقررا أن يجريها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية أمس وتم تأجيلها، معتبرا أن «كل هذا لا يحدث من تلقاء نفسه».



كما دعا للنظر إلى إيران برؤية شمولية تتجاوز القطاع الجغرافي لحدود «الدولة المسماة إيران»، فإلى جانب القدرة النوويـة العسكريـــة، هنــاك تصديـــر لـ «الثورة» ونشاط المبعوثين والجيوش في الشرق وأفريقيا وغيرهما، إلى جانب إرسال القوات العسكرية والتأسيس من خلال البنى التحتية والقدرات.



كوخافي شدد في كلمته على أن مستوى الاستعداد الإسرائيلي للتحرك ضد إيران تحسن بشكل كبير، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون جاهزا لصد المشروع النووي، وفق قوله.



وفي 20 من يناير الحالي، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي بـ «رشقات صاروخية» مواقع في محيط العاصمة السورية (دمشق) ما تسبب في إصابة عسكريين، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في حين تحدث مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث، عن أن الطيران الإسرائيلي أغار على مواقع داخل مطار دمشق الدولي بهدف اعتراض رحلة جوية إيرانية.