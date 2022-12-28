محمد الجلاهمة



تمسكت مواطنة بتعقب شخص مجهول أودى بحياة قطتها الثمينة بـ3 اعيرة نارية من سلاح «أم صجمة» وسجلت في مخفر شرطة الفيحاء قضية جنحة جاءت تحت عنوان «إيذاء حيوان».



وبحسب إفادة مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن مواطنة ثلاثينية تقدمت لدى المخفر، وابلغت أنه يوم الأربعاء الماضي وتحديدا في تمام الساعة 3 عصرا تعرضت هرتها (قطة) بإطلاق نار بسلاح ناري النوع (ام صجمة) بـ 3 طلقات من قبل شخص مجهول في الحديقة العامة بالمنطقة، مما أدى الى وفاتها.



وأكدت المواطنة أنها سارعت إلى إحدى العيادات المتخصصة فأكد لها الأطباء ان الهرة لفظت انفاسها الأخيرة وأرفقت في ملف القضية تقريرا طبيا يؤكد الوفاة والسبب في ذلك.