عبدالهادي العجمي - منصور السلطان



وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد باعتماد صرف البدل النقدي لمنتسبي الجهات العسكرية المدنيين (وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ قوة الإطفاء العام)، عن رصيد الإجازات حسب اللوائح والقوانين والضوابط المتبعة بهذا الشأن. ويأتي هذا القرار وفق رؤية مجلس الوزراء في دعم وتقدير الكوادر البشرية العاملة من المدنيين بالجهات العسكرية التي تعمل لتحقيق أهدافها.



إلى ذلك، أصدر الخالد قرارا برفع شرط السن لإعادة تطوع العسكريين من ضباط صف وأفراد للخدمة العسكرية لتصبح 55 عاما بدلا من 50 عاما، وذلك وفقا للمبررات التي تراها رئاسة الأركان العامة للجيش، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممن يشملهم هذا القرار بإعادة التطوع في الخدمة العسكرية.