أقدم مجهولون، قرابة الثالثة فجر أمس، على إلقاء قنبلة مولوتوف على مبنى «‎الجديد»، في منطقة وطى المصيطبة، وقد وثقت كاميرات المراقبة الحادث، وأظهرت الفاعل وهو يشعل الزجاجة الحارقة ورميها، إلا أنها انطفأت قبل اصطدامها بالمبنى.



ويأتي هذا الاعتداء على خلفية ما بثه برنامج «فشة خلق»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أحمد بحق المرأة الجنوبية من اساءات، أثارت ردود فعل غاضبة، أدت إلى تحركات قرب مبنى التلفزيون، استفزت ادارته، مساء اول من امس، أعقبها إقدام المعتدين على إلقاء قنبلتهم، فجرا، باتجاه المبنى حيث لم يحالفهم الحظ بانفجارها.