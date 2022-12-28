مع بدء استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة 2023، وجّه د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قائلا: أرجوكم لا تقلقوا هم أولادي جميعا ولن يضيع حق أي طالب المهم يذاكر ويعمل اللي عليه، وهذا عملي منذ عام 2016، واضاف: أنا أستاذ دكتور في المركز القومي للامتحانات وأستاذ أكاديمي في القياس والتقييم، فأرجو عدم القلق والثقة فينا مثل ثقتنا فيكم.



وأكد د.رضا حجازي، - بحسب اليوم السابع - أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بلا أخطاء، وأن نظام الامتحان سيكون محكما جدا وخاليا من الأخطاء، وسيحصل كل طالب في الثانوية العامة على حقه كاملا، سواء في التصحيح أو عدم وجود غش أو جروبات لتصوير ونشر الأسئلة، مشددا على أن هناك إجراءات وطرق مبتكرة لمواجهة الغش لن يتم الإعلان عنها.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية بواسطة مصحح وهو المعلم والفرق الوحيد في التقليدي أن المعلم يصحح الورقة التي أمامه، أما في الحالي فيصحح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.



وكشف الوزير، شكل تصحيح سؤال التعبير بامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنه ستكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون وفق المواصفات الفنية للورقة وستكون الأسئلة واضحة للطلاب ومتنوعة ومن المنهج الدراسي، وسوف يتسلم الطالب كتيب المفاهيم في كل مادة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، حيث إن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، مشيرة إلى أن كتيب المفاهيم سيكون ملخصا للكتاب المدرسي ويشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب وستتم طباعة ورقة المفاهيم وتسليمها مع ورقة الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ويتم تسليم ورقة المفاهيم للطلاب داخل لجنة الامتحان مع ورقة البابل شيت «كراسة الأسئلة».



فيما حددت المديريات والإدارات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وشملت المستندات إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه وإيصال رسوم التقدم للامتحانات وهي 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة وايصال سداد رسوم التابلت بإجمالي 105 جنيهات.



وتابعت المديريات أن الطالب يقدم شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تلفون الطالب وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ورقم تلفونه و5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا والالتزام بالزي المدرسي للبنات في الصور وبيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.