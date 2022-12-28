عاطف رمضان

قالت وزارة الاشغال العامة إن إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها يوم أمس الثلاثاء، المتعلقة بالأمطار 79 بلاغاً في مختلف مناطق الكويت .

واضافت الوزارة ان هذه البلاغات جاءت كالتالي على حسب المحافظات: الأحمدي 16 بلاغا والعاصمة 23 بلاغا والجهراء 9 بلاغات والفروانية 15 بلاغا ومبارك الكبير 9 بلاغات وحولي 5 بلاغات والطرق السريعة بلاغين .

من جهة أخرى، أفادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور افتتحت تحويلة مرورية بتقاطع طريق الدائري الثاني مع طريق الفحيحيل مقابل منطقة الدعية للقادم من شارع القاهرة والمتجه إلى شارع الخليج العربي مع اغلاق مؤقت لفتحة الالتفاف أسفل جسر طريق الفحيحيل وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2022 .