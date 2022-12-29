أحمد مغربي



كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية حصلت على أرباح بلغت قيمتها 109.8 ملايين دينار من 9 شركات تابعة وزميلة، مقارنة بخسائر مقدرة بالموازنة المعتمدة خلال 2021/2022 بمبلغ 109.4 ملايين دينار اي بزيادة في الأرباح بلغت 219.2 مليون دينار.

وأظهرت البيانات ان الزيادة من نتائج الشركات التابعة والزميلة جاءت بصفة اساسية من الزيادة في النتائج الفعلية للشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» بمبلغ 120.4 مليون دينار والتي تعود بصفة أساسية إلى الزيادة في هامش الربح وتحقيق أرباح ناتجة عن إعادة تقييم ممتلكات النفط والغاز لعدد من المشاريع في استراليا والنرويج، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات الاستكشاف والمصاريف العمومية.

وقالت البيانات إن ارباح الشركات التابعة التي تساهم فيها «مؤسسة البترول» جاءت كالتالي: الشركة الكويتية للاستكشاف البترولية الخارجية حققت أرباحا بقيمة 85.9 مليون دينار، شركة كي بي سي هولدنجز (أوروبا) حققت أرباحا بقيمة 14.5 مليون دينار، فيما حققت الشركة الكويتية للعطريات أرباحا بقيمة 7 ملايين دينار، أما الشركة الكويتية الفيتنامية لصناعة الكيماويات البترولية فقد حققت 400 ألف دينار أرباحا في العام المالي 2021/2022، فيما حققت الشركة الكويتية لصناعة البولي بروبلين خسائر بقيمة مليون دينار، والشركة الكويتية الكندية لصناعة الكيماويات البترولية خسائر بقيمة 200 ألف دينار.



وأظهرت البيانات ان اجمالي ارباح الشركات التابعة بلغت قيمتها 106.6 ملايين دينار.



وحول الشركات الزميلة، أظهرت البيانات ان الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود حققت أرباحا بقيمة 900 ألف دينار، وشركة السور لتسويق الوقود حققت أرباحا بقيمة 800 ألف دينار، اما الشركة الكويتية للحفريات فقد حققت أرباحا بقيمة 1.5 مليون دينار، واجمالا فقد حققت الشركات الزميلة أرباحا بقيمة 3.2 ملايين دينار.



وبينت «مؤسسة البترول» ان ارتفاع الأرباح الناتجة عن الشركات التابعة والزميلة يعود كذلك الى زيادة نتائج شركة كي بي سي هولدنجز (أوروبا) بمبلغ 91.2 مليون دينار، وتعود بصفة أساسية إلى زيادة أرباح عمليات التسويق والتكرير وانخفاض مصاريف المكتب الرئيسي وزيادة صافي إيرادات الفوائد، ونحن في نتائج الشركة الكويتية للعطريات بمبلغ 7.2 ملايين دينار عن المقدر بالموازنة.



246 مليون دينار مخصصات



أظهرت البيانات المالية لمؤسسة البترول انها جنبت مخصصات بقيمة 246 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2021/2022 وذلك بانخفاض يبلغ 300 ألف دينار، وتمثل هذه المخصصات مخصص استبدال الأصول الثابتة.