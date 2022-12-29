علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» ان الحكومة حصلت ضرائب من الشركات بنحو 900 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديدا خلال الفترة من أبريل 2017 حتى نهاية مارس 2022.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الضرائب بلغ 787.6 مليون دينار جاءت من ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية، وضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة، وحصيلة الزكاة من الشركات الكويتية، ومساهمات الشركات في خدمات الدولة، بالإضافة إلى نحو 110 ملايين دينار جاءت من أرباح التوزيعات، بالإضافة إلى إيردات إصدار شهادات ضريبية أو غيرها.



وتضمنت البيانات أن العام المالي 2018/2019 شهد اعلى معدل تحصيل ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية من الشركات ومشروعات أخرى، إذ حصلت خلالها 181.3 مليون دينار، إلى جانب معدل غير متكرر لـ «أرباح التوزيعات» التي بلغت 109.94 ملايين دينار والتي تعادل في قيمتها نفس قيمة ضريبة الدخل من الشركات الأجنبية عن العام ذاته ليرتفع إجمالي التحصيلات إلى 291.2 مليون دينار.

وحل العام المالي 2017/2018 كثاني أعلى إيراد من ضرائب الشركات بما قيمته 162.16 مليون دينار، ثم عام 2020/2021 ثالثا بتحصيلات بلغت قيمتها 161.5 مليون دينار، وجاء رابعا عام 2019/2020 بإيرادات بلغت 151.3 مليون دينار، ثم عام 2021/2022 في المرتبة الخامسة كأقل تحصيلات للضرائب على الشركات خلال 5 سنوات.



الشركات الأجنبية



وتظهر التفاصيل أن 49% من إجمالي الضرائب على الشركات خلال السنوات الـ 5 الماضية تأتي من «ضريبة الدخل من الشركات الأجنبية»، التي استحوذت على 441.11 مليون دينار من الإيرادات الضريبية.



وسجل العام المالي 2018/2019 أعلى معدل تحصيل لتلك الضريبة بما قيمته 10 ملايين دينار، يليه في المرتبة الثانية العام 2021/2022 بما قيمته 86.05 مليون دينار، وحل ثالثا العام 2020/2021 بتحصيلات بلغت قيمتها 83.37 مليون دينار، ثم عام 2019/2020 رابعا بما قيمته 81.26 مليون دينار، وحل العام 2017/2018 خامسا بتحصيلات بلغت قيمتها 80.46 مليون دينار.



دعم العمالة



بلغ إجمالي ما حصلته الحكومة من ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية 194.2 مليون دينار منذ عام 2017/2018 حتى نهاية 2021/2022، وكان العام المالي 2017/2018 الأعلى تسجيلا لإيرادات دعم العمالة التي بلغت حينها 50.29 مليون دينار، يليه عام 2019/2020 بما قيمته 40.76 مليون دينار ثم 2020/2021 ثالثا بـ40.25 مليون دينار، ثم رابعا عام 20189/2019 بإيرادات بلغت 39.78 مليون دينار، فيما سجل عام 2021/2022 سجل أدنى مستوى عند 23.09 مليون دينار.



حصيلة الزكاة



سجل إجمالي ما حصلته الحكومة من حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية نحو 40.2 مليون دينار، كان أعلاها خلال العام المالي 2020/2021 الذي حصلت خلاله نحو 11.2 مليون دينار، ثم عام 2019/2020 الذي حل ثانيا بإيرادات زكاة بلغت قيمتها 9.7 ملايين ينار، ثم عام 2017/2018 ثالثا بما قيمته 7.47 ملايين دينار، وعام 2018/2019 رابعا بإيرادات بلغت قيمتها 7.2 مليون دينار، بينما سجل العام 2021/2022 أدنى معدل إيرادات في هذا الجانب بما قيمته 4.56 ملايين دينار.



مساهمة خدمات



وحصلت الدولة إيرادات من بند مساهمة الشركات في خدمات الدولة بما قيمته 111.7 مليون دينار، من بينها 26.66 مليون دينار خلال 2020/2021 الذي يعد أعلى معدل تحصيل للإيرادات من هذا الجانب، يليها في المرتبة الثانية نحو 24.33 مليون دينار في العام المالي 2018/2019، ثم ثالثا عام 2017/2018 بتحصيلات بلغت قيمتها 23.86 مليون دينار، ثم عام 2019/2020 بإيرادات تبلغ 19.5 مليون دينار، بينما سجل العام 2021/2022 أدنى معدل إيرادات بقيمة بلغت 17.37 مليون دينار.