كرّس بنك الكويت الوطني موقعه الريادي في صدارة البنوك الكويتية من حيث عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد المتابعين لجميع حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مليوني متابع بنهاية العام 2022.



يستمر تزايد أعداد متابعي حسابات الوطني التي نمت بنحو 8% مقارنة بنهاية العام الماضي. ويستحوذ بذلك بنك الكويت الوطني على ما يزيد على ثلث عدد المتابعين لجميع حسابات البنوك الكويتية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مرسخا صدارته للبنوك الكويتية في ذلك السياق ليحل بالمرتبة الأولى بين البنوك الكويتية وبفارق شاسع يصل إلى نحو ضعف عدد متابعي جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للبنك صاحب المركز الثاني.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام، رئيس إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني، عبدالمحسن الرشيد: «وصول عدد متابعينا إلى مليوني متابع يعكس مدى مواكبة البنك لكل احتياجات عملائه وتقديم خدمات مبتكرة وحديثة تجعله الأقرب دائما لهم وعزمه الدائم على توطيد جسور التواصل معهم في أي مكان تواجدوا فيه وعلى مدار الساعة».



وأشار الرشيد إلى ان المكانة المهيمنة التي يتمتع بها الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي ترجع في الأساس إلى ما تقدمه حسابات البنك من محتوى تفاعلي يتنوع بين حملات توعوية وتثقيفية وإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تقدم أكثر الجوائز قيمة والأكبر مكافأة.



وأضاف: «حسابات الوطني على مواقع التواصل تشكل إحدى أهم وسائل تواصلنا مع العملاء وتحظى بأعلى نسبة مشاركة في المسابقات بين أقرانها، كما تتميز بأنها الأسرع في الرد على عملائها، ما يجعلها القناة الرسمية في الاستجابة للعملاء التي تحظى بثقتهم وتواصلهم الفعال على مدار الساعة».



وتابع بالقول: «نحصد ثمار تواجدنا الفعال على مواقع التواصل الذي بدأ قبل 14 عاما، حيث يعتبر الوطني أول بنك في الكويت كانت لديه رؤية مبكرة تتمثل في التواصل المباشر مع العملاء والتحول من التفكير في معاملاتهم إلى التركيز على توطيد العلاقات معهم لمعرفة تطلعاتهم ورغباتهم لتقديم خدمات مبتكرة تناسب أنماط حياتهم».



وأكد الرشيد أن بنك الكويت الوطني أولى أهمية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت لديه رؤية استباقية ضمن استراتيجية البنك للتحول الرقمي والتي كرست موقعه الريادي، كما تتناغم تلك الحسابات مع باقي القنوات الإلكترونية للبنك والتي تتكامل في أدوارها بما يثري تجربة العملاء.



وأوضح أن حسابات بنك الكويت الوطني دائما ما يكون لها دور محوري في دعم حملات الجهات الرقابية وجهودها الحثيثة لتوعية العملاء، وأبرزها حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» التي تستهدف زيادة الشمول المالي ونشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي.



ويعمد بنك الكويت الوطني إلى التحديث المستمر لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حملات التوعية التثقيفية والإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تمنح المتابعين فرصة الدخول في سحب على جوائز قيمة ومكافآت استثنائية.



يذكر أن بنك الكويت الوطني يغطي بتواجده مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وسناب شات وانستغرام ولينكدإن ويوتيوب، وذلك من منطلق حرصه على مواكبة جميع التطورات لتلائم احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه على هذه المواقع.



2023 ديناراً جائزة المسابقة الثانوية للبنك احتفالاً بالعام الجديد



أطلق بنك الكويت الوطني مسابقته الثانوية مع نهاية كل عام، وتعد مسابقة هذا العام استثنائية على صعيد جوائزها حيث تمنح الفائز 2023 دينارا احتفالا بالسنة الجديدة، وتستمر المشاركة في المسابقة على مدار أسبوعين من شهر يناير على أن يتم السحب والإعلان عن الفائزين في 17 يناير 2023.

ومن شروط المشاركة في المسابقة والسحب متابعة حساب بنك الكويت الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي والتعليق على المنشور بحساب الوطني على أي موقع من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.



تجدر الاشارة الى ان البنك الوطني ينفرد بتغطية مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. ويحرص الوطني دوما على مواكبة تطلعات الشباب والتفاعل معهم من خلال العروض والمسابقات الاستثنائية التي يوفرها الى جانب التواصل المباشر معهم عبر القنوات البديلة ومواقع التواصل الاجتماعي.