يعقوب العوضي



أعلن اتحاد كرة اليد عن قائمة المنتخب الوطني للشواطئ والمشارك في تصفيات بطولة كأس العالم للشواطئ 2024 والمقررة إقامتها في إندونيسيا من 10 الى 19 مارس المقبل، حيث يترأس الجهاز الفني المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس ويساعده المدرب الوطني مساعد الرندي إلى جانب إداري المنتخب عبدالله بولند، فيما ضمت التشكيلة كلا من عبدالله المحمود، وعلي صالح، وسلمان عبدالعزيز، وعبدالعزيز النجدي، ومحمد الجدي، ومشعل الشطي، وإبراهيم البلوشي، وعبدالله جاولي، وعبدالله البلوشي، وفهد فيروز، ومشاري التنوبي، وفهد كرم، وعبدالرحمن الجيماز، ومشاري العتيبي، وعبدالوهاب المزين، وبندر الشمري، وحيدر دشتي، وعبدالعزيز نصيب، ومحمد فاضل، وعلي أحمد، وعلي أشكناني وحسين كرم. وتتجه النية لدى الاتحاد إلى إقامة معسكر تدريبي خارجي في فبراير سيحدد مقره لاحقا.



وفي السياق ذاته، أكد مدير المنتخبات محمد الخميس أن المنتخب يسعى إلى العودة للمنافسة على مختلف البطولات الشاطئية والعادية وفي جميع المراحل السنية.



إلى ذلك، قال مدرب المنتخب إسماعيل عبدالقدوس: اننا وضعنا أسس منتخب الشواطئ منذ مدة، ونسعى إلى الارتقاء بالمستوى الفني والبدني، والمشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ما هي إلا خطوة إيجابية أخرى تصب في صالح مجموعة لاعبي الأزرق التي نتطلع للرقي بها إلى مستوى المنافسات الدولية المختلفة.