يحيى حميدان



توصلت إدارة نادي القادسية لاتفاق رسمي مع المهاجم المالي إبراهيما تانديا لتعزيز صفوف فريق الكرة بالنادي خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.



ويلعب تانديا (29 سنة) في مركز الجناح الأيسر وخاض النصف الأول من الموسم الحالي في صفوف أهلي طرابلس الليبي، وشارك معه في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث لعب 4 مباريات وسجل هدفا وحيدا.



وخاض تانديا عدة تجارب احترافية ناجحة مع الحزم والعدالة السعوديين والصفاقسي التونسي وديبورتيفو ألافيس الإسباني.



وسبق له أن مثل منتخب فرنسا للمراحل العمرية، قبل أن يختار اللعب لمنتخب بلده الأصلي مالي وحمل ألوانه في 3 مباريات دولية.



وسيعوض تانديا رحيل العاجي سيدريك هنري المتوقع لوجود رغبة من إدارة «الأصفر» بإجراء تغييرات كبيرة على صعيد المحترفين الأجانب.