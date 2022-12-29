عاد إلى البلاد وفد أبطال نادي الطموح بعد إنجازهم في ملتقى عمان الدولي لألعاب القوى بإحراز 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين، حيث حظي الوفد باستقبال مميز في مطار الكويت تقدمهم نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائبة رئيس مجلس ادارة نادي الطموح هدى الخالدي وأعضاء مجلس الإدارة وجمع غفير من أهالي اللاعبين ومنتسبي النادي.



وهنأ الهزيم أبطال الطموح ومجلس إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية ونقل اليهم تحيات وتهنئة وزير الإعلام والثقافة والدولة لشؤن الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل وتوجيههم بتقديم جميع أوجه الدعم لهذه الشريحة الغالية من أبنائنا لإبراز قدراتهم وصقل مواهبهم وتمكينهم من مواصلة مسيرة الإنجاز.



من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة نادى الطموح ورئيسة الوفد رحاب بورسلي حرص النادي على تهيئة المناخ الملائم للارتقاء بالمستوى الرياضي للاعبينا ومنحهم فرصة الاحتكاك والمنافسة وتعزيز الثقة بقدراتهم وإبراز مواهبهم وإبداعهم الرياضي من خلال المشاركات الخارجية، مشيرة إلى أن المشاركة في الملتقى بـ 5 لاعبين ولاعبات جاءت تلبية لدعوة اللجنة البارالمبية العمانية، كما أعربت عن سعادتها بتألق أبنائنا في الملتقى الذي شهد مشاركة اكثر من 240 لاعبا ولاعبة يمثلون 7 دول.



واضافت بورسلي انه تم على هامش البطولة توقيع بروتوكول تعاون بين نادى الطموح واللجنة البارالمبية العمانية لتعزيز جسور التعاون المشترك بما يخدم تطلعات ورسالة الجانبين للنهوض والارتقاء بالمستوى الرياضي.