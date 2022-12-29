يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) خصوماته وعروضه المميزة لعملائه، حيث يقدم خصومات خاصة وحصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة الى عروض فيزا العالمية وعروض ماستركارد العالمية، ما يتيح المزايا لمستخدمي البطاقات محليا وعالميا.



ووصلت الخصومات إلى 40% في عدة مجالات مهمة، من بينها فنادق ومقاصد سياحية عالمية ومحلات أثاث ونظارات وأدوات وملابس رياضية ومستلزمات السيارات.



ومن بين الخصومات المقدمة لعملاء «بيتك» عند استخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع محليا، نسبة خصم 10% في محلات ريبوك ونايكي للمستلزمات الرياضية، وشركة علي عبدالوهاب المطوع للأثاث، والشركة العالمية للنظارات، فيما تصل نسبة الخصم إلى 30% لدى شركة نظارات الجميل، و40% لدى شركة زيبارت لحماية وتظليل السيارات.



وفيما يتعلق بخصومات وعروض فيزا العالمية، فهي 12% خصما عند التعامل مع 985 ألف فندق ومكان للإقامة منتشرة حول العالم مع Agoda.com والدفع ببطاقة فيزا «بيتك»، كما يمكن الحصول على يوم إيجار مجاني واحد أوخصم 25% على الحجوزات، ويمكن استخدام الميزة عدة مرات طوال فترة صلاحية العرض الترويجي.



كما يمكن للعميل استرداد حتى 10% من BOOKING.COM عند الدفع ببطاقة فيزا المؤهلة من «بيتك»، فيما يحصل على خصومات حصرية تصل إلى 20% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر في جميرا المالديف في جزيرة أولهاهالي عند استخدام بطاقة فيزا «بيتك»، مع خصومات حصرية تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر في فندق جميرا بورت سولر، إسبانيا، وخصومات تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليال وأكثر عند الحجز في فندق جميرا كارلتون تاور، المملكة المتحدة.



أما عروض ماستر كارد العالمية، فانه باستخدام بطاقة ماستركارد من «بيتك» يحصل العميل على خصم 15% في فنادق ومنتجعات IHG في أوروبا وجزر المالديف والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى استرداد نقدي يصل إلى 10% عند حجز عطلته المقبلة مع BOOKING.COM باستخدام بطاقة ماستركارد «بيتك».



وتطبق الشروط والأحكام كما يمكن للعملاء الاطلاع على كل التفاصيل والضوابط ومحددات الحصول على الخصومات عبر موقع «بيتك» على الإنترنت kfh.com.



ويهدف «بيتك» إلى منح عملائه حاملي البطاقات الائتمانية مزايا وقيمة مضافة في إطار تعزيز الولاء ومكافأة العملاء، مع تنمية الحصة السوقية لـ «بيتك» في سوق البطاقات المصرفية في البنوك المحلية، وتدعيم القدرة التنافسية لبطاقاته من خلال ربطها بالعديد من برامج المزايا والخدمات لراحة العملاء وسعادتهم، مع تشجيع العملاء على التحول لاستخدام البطاقات البلاستيكية بديلا عن النقود، وأيضا المساهمة في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة مبيعات التجار وتحسين ربحيتهم، كما ان تنوع الخصومات يؤكد حرص «بيتك» على ان تصل مزاياه الى مختلف نواحي اهتمامات وتطلعات العملاء على تعدد ثقافاتهم واحتياجاتهم.



وتعد بطاقات «بيتك» الائتمانية من أفضل البطاقات التي أشادت بها كبرى المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل ماستركارد وفيزا، كما تحصل بطاقات «بيتك» دوما على جوائز التميز والكفاءة في الأداء على مستوى القطاع المصرفي.