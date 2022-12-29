نصحبكم اليوم في تجربة سريعة على متن مركبة الميني فان هيونداي «ستاريا» المتألقة بتصميمها العصري اللافت وبخطوطها الأنيقة القادمة من المستقبل، وبباقة تجهيزاتها التقنية التي توفر للركاب متعة تنقل غير مسبوقة تتماشي ونمط الحياة اليومية.



«ستاريا» الاضافة الجديدة ضمن اسطول «هيونداي»، تعد تجسيدا واضحا للرؤية الجديدة التي ينتهجها الصانع الكوري في انتاج مركبات تنقل ذكية مستقبلية تركز على الإنسان، وهذا ما يبدو جليا بخصائص تصميمها الخارجي والداخلي.



البداية مع التصميم الخارجي، حيث تأتي «ستاريا» بمظهر جديد غامض ومثير يحاكي تصميم المركبات الفضائية ويعكس السرعة والقوة، ويبرز الجزء الأمامي بإضاءة طويلة أفقية تعمل خلال النهار، وإلى الأسفل منها مصابيح أمامية منخفضة مثبتة على جانبي شبكة التهوية العريضة والأنيقة.



من الجوانب، تتألق «ستاريا» بتصميم النوافذ المنخفض والعريض، وبخطوط سفلية أنيقة، وبخط سقف انسيابي أنيق يبدأ من الإضاءة الأمامية وينتهي بالجناح الخلفي المدمج، كما صمم ارتفاع كابينة السيارة بما يحقق أقصى حد للراحة.



ومن الخلف، تتميز ستاريا بتصميم بسيط للغاية، يتضمن المصابيح الخلفية العمودية والزجاج الخلفي العريض.



القوة المحركة



ميكانيكا، تزود هيونداي ستاريا بمحرك سمارت ستريم سداسي الأسطوانات بتنفس طبيعي سعة 3.5 ليترات يولد قوة 268 حصانا تترافق مع عزم دوران يصل إلى 331 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة من 8 سرعات.



مقصورة رحبة



تمتاز هيونداي ستاريا باتساع مقصورتها الداخلية وبمساحاتها الرحبة، إلى جانب تزويدها بأحدث وسائل الترفيه والاتصال واستخدام خامات عالية الجودة لتصنيع المقاعد.



أيضا، هيونداي حرصت على زيادة حيز الرأس والأرجل والكتفين لركاب المقاعد الخلفية إلى أقصى حد لتحقيق التوازن بين احتياجات الراحة القصوى للركاب ومساحة الأمتعة المثالية، كما تمت زيادة زاوية مسند الظهر للمقاعد الخلفية إلى 21 درجة للاستمتاع بوضعية جلوس أكثر راحة واسترخاء.



في الأمام، يتمتع مقعد السائق بتصميم أنيق ومريح وبوضع جلوس مرتفع يضمن رؤية تامة للطريق تعززها المرايا الجانبية العريضة، وأمام السائق نجد لوحة العدادات الرقمية الأنيقة بقياس 10.25 بوصة بمكان مرتفع لتوفر قراءة بيانات واضحة دون الانشغال عن الطريق، وفي الكونسول الوسطي هناك شاشة وسائط تعمل باللمس قياش 10.25 بوصة للتحكم بوسائل الترفيه والاتصال والكاميرا المحيطية، وناقل الحركة الالكتروني، وأزرار التحكم بنظام التكييف ووضعيات القيادة، ويتضمن الكونسول ايضا حامل أكواب ومساحة لتخزين الهاتف، وإلى الأسفل منها نجد منافذ USB لشحن الهواتف النقالة، اما الكونسول المركزي الذي يفصل المقعدين الأماميين فيتميز بسعة تخزين كبيرة وعميقة، مع حاملات اكواب اضافية، وتجاويف مناسبة لتخزين المتعلقات الشخصية.



ولإضفاء المزيد من الرونق للمقصورة، تمت إضافة إضاءة محيطية مع اختيارات بـ 10 ألوان ما يمنحها مظهرا أنيقا في فترات المساء، حيث يمكن ضبط الإضاءة المتناغمة بشكل مباشر وغير مباشر لتضيء قمرة القيادة ووحدة التحكم والأبواب ومناطق الشحن، كما يتم تعزيز الشعور الفاخر داخل المقصورة من خلال النظام الصوتي (Bose).



وتتوافر المقصورة بخيارات متعددة من عدد المقاعد، حيث يمكن اختيار المقصورة بمقاعد لـ 7 او 9 او 13 راكبا.



وتتميز الأبواب الجانبية التي تفتح بسهولة بكبسة زر بإمكانية الدخول والخروج من وإلى المقصورة بكل راحة، حيث يمكنك فتح باب واحد فقط على الجانب المطلوب أو فتح كليهما، واختصار وقت التوقف في كل محطة.



هيونداي سمارت سنس



تأتي السيارة مع وسائد هوائية أمامية لكل من السائق والراكب الأمامي وتأتي مع الوسائد الهوائية الجانبية الامامية والوسائد الهوائية الستائرية المعلقة على السقف بطول المقاعد لتوفر حماية لجميع الركاب.



وتشمل أنظمة السلامة ومساعدة السائق مجموعة انظمة سمارت سينس من هيونداي والتي تأتي مع الانظمة التالية نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي (FCA)، نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية (LKA)، نظام المساعدة على تفادي الاصطدام عند النقطة العمياء (BCA)، نظام المساعدة في الخروج الآمن (SEA)، نظام التحكم الذكي في السرعة (SCC)، نظام المساعدة على اتباع الحارة المرورية (LFA)، نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA).